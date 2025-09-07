onedio
Türk Gezgin Taha Kılınak, Ekvator Kartelleri Tarafından Kaçırıldığını Açıkladı!

08.09.2025 - 00:34

Türk gezgin Taha Kılınak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ekvator kartelleri tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ekvator'da olduğunu açıklayan genç, her şeyini aldıklarını söyledi. Havalimanına gitmek için bindiği taksiye 5-6 kişinin bindiğini açıklayan genç, şiddet gördüğünü açıkladı.

Ekvator kartelleri tarafından kaçırıldığını iddia eden Taha Kılınak, yaşadıklarını bu videoda anlattı.

Türk gezgin Taha Kılınak, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Havalimanına gitmek üzere bindiği taksinin farklı bir yöne gittiğini anlamadığını söyleyen genç, arabaya 5-6 kişinin bindiğini ve kendisini darbedip her şeyi aldıklarını açıkladı. 'Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim.' diyen Kılınak, yaşadıklarını anlattı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Bu telefon kimin peki bu kadar kişiye ulaştı yardım yok mu yani