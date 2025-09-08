Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de Normal, Almanya'da Lüks Olan 12 Şeyi Sıraladı

Gömme dolap yani gardırop, evle birlikte gelmiyor; kiralayan kişinin kendisinin alması gerekiyor. En çok şaşırtanlardan biri de mutfak! Almanya’da evler çoğunlukla mutfaksız kiralanıyor ve kiracının mutfak dolabından ocağına kadar her şeyi kendi alması gerekiyor. Türkiye’de evin içinde olması normal olan çamaşır makinesi de Almanya’da çoğunlukla bodrum katındaki ortak çamaşır odasına kuruluyor. Banyoda seramik yerine laminat ya da halı kullanılması da cabası. Modern kombi, hızlı internet, ses yalıtımı olan duvarlar ve site güvenliği gibi şeyler ise orada hâlâ lüks kabul ediliyor.

Listeye son noktayı ayrı mutfak ve salon koyuyoruz. Bizde gayet doğal olan bu durum, Almanya’da çoğunlukla açık mutfak tercih edildiği için ekstra ayrıcalıklı sayılıyor. Kısacası biz Türkiye’de “olmazsa olmaz” diye düşündüğümüz pek çok şeyin aslında Avrupa’nın göbeğinde hala bulunmadığını öğrenince şaşkına dönüyoruz.