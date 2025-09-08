onedio
Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de Normal, Almanya'da Lüks Olan 12 Şeyi Sıraladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.09.2025 - 12:06

Bir içerik üreticisi Almanya’daki günlük yaşamla Türkiye’deki ev standartlarını kıyasladı ve ortaya şaşırtıcı bir liste çıktı. Bizim için sıradan olan pek çok şey, Almanya’da resmen “lüks” kategorisinde! Asansörden balkona, mutfaktan banyoya kadar öyle detaylar var ki duyan “Yok artık!” diyor. 

Gelin şimdi birlikte bu listeye göz atalım.

Kaynak: instagram.com/almanyadanbihaber/

Buradan bakabilirsiniz:

Ev dediğimiz şey, hepimiz için güvenli bir alan. Kimi için balkon olmazsa olmaz, kimi için geniş bir mutfak en önemli detay.

Türkiye’de çoğumuz bu özellikleri normal kabul ediyoruz. Ama işin ilginci, Almanya’da yaşayan bir içerik üreticisi bu konuyu gündeme taşıdı ve “Türkiye’de sıradan ama Almanya’da lüks” olan ev özelliklerini sıraladı. Liste sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İlk sırada hepimizin vazgeçilmezi asansör var.

Türkiye’de yeni yapılan binalarda asansör olmaması neredeyse imkansız. Oysa Almanya’da hala birçok apartmanda asansör bulunmuyor. 

Ardından gelen balkon konusu ise bizi daha da şaşırtıyor. Türkiye’de “balkonsuz ev mi olur?” derken, Almanya’da balkonlu ev bulmak ayrıcalık sayılıyor.

Sıradaki maddeler de aynı derecede ilginç: ebeveyn banyosu neredeyse sadece lüks projelerde var.

Gömme dolap yani gardırop, evle birlikte gelmiyor; kiralayan kişinin kendisinin alması gerekiyor.  En çok şaşırtanlardan biri de mutfak! Almanya’da evler çoğunlukla mutfaksız kiralanıyor ve kiracının mutfak dolabından ocağına kadar her şeyi kendi alması gerekiyor. Türkiye’de evin içinde olması normal olan çamaşır makinesi de Almanya’da çoğunlukla bodrum katındaki ortak çamaşır odasına kuruluyor. Banyoda seramik yerine laminat ya da halı kullanılması da cabası. Modern kombi, hızlı internet, ses yalıtımı olan duvarlar ve site güvenliği gibi şeyler ise orada hâlâ lüks kabul ediliyor.

Listeye son noktayı ayrı mutfak ve salon koyuyoruz. Bizde gayet doğal olan bu durum, Almanya’da çoğunlukla açık mutfak tercih edildiği için ekstra ayrıcalıklı sayılıyor. Kısacası biz Türkiye’de “olmazsa olmaz” diye düşündüğümüz pek çok şeyin aslında Avrupa’nın göbeğinde hala bulunmadığını öğrenince şaşkına dönüyoruz.

Gülistan Başköy
