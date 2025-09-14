onedio
Bu Kelimelerden Ne İstedin? Kuzey Kore'de Kulaklarınıza İnanamayacağınız Üç Kelime Yasaklandı!

Kuzey Kore
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 21:54

Dünyanın geri kalanından epey farklı kurallara sahip olan Kuzey Kore, bir kez daha yasaklarıyla gündem oldu. Duyanları şaşırtan pek çok yasağın ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, 'Bunlar ne alaka?' dedirtecek bazı kelimelere yasak getirdi. Gelin, şaşkınlık yaratacak o kelimelere birlikte göz atalım.

Kuzey Kore, dünyanın geri kalanından bir hayli farklı yaşıyor. Ülkede Batı kültürünü yansıtan pek çok ürün ve hatta sembol yasak.

Daha önce duyduysanız fazlasıyla şaşırmışsınızdır. Kuzey Kore'deki yasaklardan bazıları Apple ürünleri, kot pantolon, prezervatif, Starbucks ürünleri, wi-fi modemleri ve daha fazlası desek yasakların nasıl şaşırtıcı olduğunu bir miktar anlamış olursunuz sanıyoruz ki...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, bu defa günlük hayatımızda fazlasıyla kullandığımız üç kelimeyi birden yasakladı!

O kelimelerden biri yemelere doyamadığımız hamburger. Kuzey Kore'de artık hamburger yerine 'kıymalı iki ekmek' ifadesi kullanılacak.

Yasaklanan diğer iki kelime ise karaoke ve dondurma.

Karaoke yerine 'ekranda eşlik etme makinesi', dondurma yerine ise 'buzlu şekerleme' ifadesi kullanılacak.

