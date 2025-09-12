Okurken Esneyeceksiniz: Esnemek Neden Bulaşıcıdır?

Ortalama bir yetişkin günde yaklaşık 20 kez esniyor. Ancak en ilginç olanı, başkasını esnerken görmek çoğu zaman sizi de tetikliyor. Bu refleksi bastırmak neredeyse imkansız. Peki ama neden? Neden esneme yalnızca yorgunluk belirtisi değil de aynı zamanda bulaşıcı bir davranış? Bilim insanları bu konuda birçok teori ortaya koymuş olsa da hala kesin bir yanıt bulabilmiş değiller.

Yine de elde edilen veriler, basit refleksin düşündüğümüzden daha derin anlamlara sahip olabileceğini gösteriyor.

