onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Okurken Esneyeceksiniz: Esnemek Neden Bulaşıcıdır?

Okurken Esneyeceksiniz: Esnemek Neden Bulaşıcıdır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.09.2025 - 14:43

Ortalama bir yetişkin günde yaklaşık 20 kez esniyor. Ancak en ilginç olanı, başkasını esnerken görmek çoğu zaman sizi de tetikliyor. Bu refleksi bastırmak neredeyse imkansız. Peki ama neden? Neden esneme yalnızca yorgunluk belirtisi değil de aynı zamanda bulaşıcı bir davranış? Bilim insanları bu konuda birçok teori ortaya koymuş olsa da hala kesin bir yanıt bulabilmiş değiller. 

Yine de elde edilen veriler, basit refleksin düşündüğümüzden daha derin anlamlara sahip olabileceğini gösteriyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esnemenin amacı ne olabilir?

Esnemenin neden gerçekleştiği konusunda tek bir görüş yok. Bazı bilim insanları bunun solunumla ilgili olduğunu düşünüyor. Yorulduğumuzda derin nefes almayı bırakıyor ve vücudumuzda karbondioksit birikiyor. Esneme, bir nevi özel soluma yöntemi olarak oksijen girişini artırıp fazla karbondioksiti dışarı atabiliyor. 

Başka bir teori, esnemenin beynin sıcaklığını düşürerek onu serinlettiğini öne sürüyor. Yine bazı araştırmalar, bu hareketin iç organları ve akciğerleri esneterek vücudu yeniden canlandırmaya yaradığını savunuyor. Yani esneme aslında sadece uykulu olduğumuzda değil, beyin ve bedenimizin belirli kimyasal değişimlerine yanıt olarak da ortaya çıkıyor.

Esneme neden bulaşıcı?

Gelelim en merak edilen soruya. Araştırmalar, bir başkasının esnemesini görmenin esneme ihtimalini altı kat artırdığını gösteriyor. Bilim insanları, bu etkiyi 'sosyal ayna' ya da 'taklit etme' davranışıyla açıklıyor. Tıpkı karşınızdakinin gülümsemesine karşılık gülümsemeniz ya da bacak bacak üstüne atmasını taklit etmeniz gibi. 

Beyindeki ayna nöronlar, gördüğünüz hareketi istemsizce tekrar etmenize neden oluyor. Sadece insanlarda değil, şempanze ve aslan gibi sosyal hayvanlarda da gözlemleniyor. 

Ayrıca bulaşıcı esnemenin topluluk içindeki uyanıklığı artırdığı, grup davranışlarını senkronize ettiği ve sosyal bağları güçlendirdiği düşünülüyor. Kısacası, esnemenin bulaşıcı olması aslında bizi birbirimize bağlayan evrimsel bir refleks olabilir.

Tüm canlılar esniyor mu?

Tüm canlılar esniyor mu?

Esneme yalnızca insanlara özgü değil. Çoğu memelinin ve hatta kuşlar, sürüngenler ve bazı balık türlerinin de esnediği biliniyor. Hatta beynin daha büyük ve daha karmaşık olduğu türlerde esnemenin daha uzun sürdüğü gözlemlenmiş. Bu da esnemenin beyin kimyasıyla doğrudan ilişkili olabileceğine dair ipucu sunuyor. 

Yani kediniz, köpeğiniz ya da bir kuş gördüğünüzde esnerken aslında aynı temel refleksi paylaşıyorsunuz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın