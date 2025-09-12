Tutmayın Küçük Enişteyi: Küçük Köpek Irkları Neden Daha Agresif Olur?

Uzmanlara göre küçük köpekler boyutlarının dezavantajı nedeniyle daha tedirgin yaşıyor. Büyük köpekler karşısında savunmasız hissettikleri için en ufak bir tehditte hızla tepki verebiliyorlar. Bu tepki, çoğu zaman havlama, hırlama, diş gösterme veya ani saldırı şeklinde görülüyor.

2008’de yayımlanan bir araştırmada, Dachshund, Chihuahua ve Jack Russell gibi küçük ırkların insanlara karşı ısırmaya daha eğilimli olduğu bulundu. Bu davranış aslında onların korkuya dayalı bir savunma mekanizması. Minik bedenleri, çevredeki tehlikelere karşı her zaman tetikte olmalarını sağlıyor. Dolayısıyla agresif olmaları çoğu zaman güçsüzlük hissinden kaynaklanıyor.