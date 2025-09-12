Tutmayın Küçük Enişteyi: Küçük Köpek Irkları Neden Daha Agresif Olur?
Küçük köpek ırkları çoğu zaman sevimli görünümleriyle dikkat çekiyor ancak araştırmalar, onların büyük ırklara göre daha agresif davranışlar sergileyebildiğini ortaya koyuyor. Isırmaya kalkışma, havlama ya da saldırgan çıkışlar, küçük ırklarda daha sık gözleniyor. Sahi, bunun nedeni ne? Koca koca köpekler süt dökmüş kediye dönerken küçük köpek ırkları neden bu kadar agresif?
Gelin, bilimsel araştırmaları biraz irdeleyelim! 👀
Küçük bedenler bi' tık daha savunmacı davranabiliyor...
Sahiplerinin aşırı korumacı tutumu da sosyal becerileri kısıtlayabiliyor.
Davranışı yalnızca sahiplere bağlamak doğru olmaz, işin içinde biraz genetik de var.
Her küçük ırk aynı değil tabii, istisnalar da var.
