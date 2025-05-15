Simge Sağın'ın Ablası Nilay Sağın Hayatını Kaybetti
Hürriyet'in haberine göre, Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.
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Simge Sağın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın'dan gelen acı haberle sarsıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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