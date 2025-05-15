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Simge Sağın'ın Ablası Nilay Sağın Hayatını Kaybetti

Simge Sağın'ın Ablası Nilay Sağın Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2025 - 15:42

Hürriyet'in haberine göre, Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.

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Simge Sağın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın'dan gelen acı haberle sarsıldı.

Simge Sağın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın'dan gelen acı haberle sarsıldı.

Simge Sağın'ın ablasının bir süredir yaşadığı sağlık problemlerinin ardından hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 

Hürriyet'in haberine göre, Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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