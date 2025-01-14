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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Avukatları Haklarındaki Soruşturma İddialarını Reddetti!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Avukatları Haklarındaki Soruşturma İddialarını Reddetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.01.2025 - 10:28

ID iletişim ve Ayşe Barım'a yöneltilen iddiaların ardından soruşturma açılmıştı. Ayşe Barım'a geçtiğimiz gün yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Sarıkaya iddiaları yalanlarken Mert Demir'den geçtiğimiz gece ilk açıklama geldi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in avukatları ilk defa Hürriyet’e konuştu. Hakklarında savcılık soruşturması açıldığı yönündeki haberleri yalanlayan avukatlar iddiaları reddetti.

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ID İletişim ve Ayşe Barım'a yöneltilen iddialar konuşulmaya devam ederken pek çok ünlü isim konuya dair düşüncelerini dile getirmeye devam etmişti.

ID İletişim ve Ayşe Barım'a yöneltilen iddialar konuşulmaya devam ederken pek çok ünlü isim konuya dair düşüncelerini dile getirmeye devam etmişti.

İddiaların detayları için:

Ayşe Barım hakkında soruşturma açılmış ve geçtiğimiz gün kendisine yurt dışında çıkma yasağı getirilmişti.

Ayşe Barım hakkında soruşturma açılmış ve geçtiğimiz gün kendisine yurt dışında çıkma yasağı getirilmişti.

Serenay Sarıkaya ve ID İletişim iddiaları yalanlarken mahkeme sürecinin başladığını duyurmuştu. İddiaların bir diğer odağı olan Mert Demir ise geçtiğimiz gece "Sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor" diyerek iddialar hakkında konuşmuştu.

Serenay Sarıkaya ve ID İletişim iddiaları yalanlarken mahkeme sürecinin başladığını duyurmuştu. İddiaların bir diğer odağı olan Mert Demir ise geçtiğimiz gece "Sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor" diyerek iddialar hakkında konuşmuştu.

'Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum.'

Serenay Sarıkaya’nın avukatı İsmail Filiz, Hürriyet'e yaptığı açıklamada “Soruşturma olasılığını basındaki haberlerde gördük. Müvekkilime henüz ulaşan bir soruşturma tebligatı olmadı. Olursa ifade vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya’nın avukatı İsmail Filiz, Hürriyet'e yaptığı açıklamada “Soruşturma olasılığını basındaki haberlerde gördük. Müvekkilime henüz ulaşan bir soruşturma tebligatı olmadı. Olursa ifade vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Mert Demir’in avukatı Ali Cem Bilgili de 5 milyon dolar iddiasının doğru olmadığını söyledi. Şarkıcının avukatı “Süreç işlediğinde iddiaların gerçeğe aykırı olduğu ortaya çıkacaktır. İftira atılıyor. Müvekkil kendi çabası ve başarılarıyla 15 yılın sonunda bu noktaya gelmiş bir isimdir. Savcılık süreciyle alakalı tarafımıza ulaşan bir belge, evrak ve tebligat bulunmamaktadır.”

Mert Demir’in avukatı Ali Cem Bilgili de 5 milyon dolar iddiasının doğru olmadığını söyledi. Şarkıcının avukatı “Süreç işlediğinde iddiaların gerçeğe aykırı olduğu ortaya çıkacaktır. İftira atılıyor. Müvekkil kendi çabası ve başarılarıyla 15 yılın sonunda bu noktaya gelmiş bir isimdir. Savcılık süreciyle alakalı tarafımıza ulaşan bir belge, evrak ve tebligat bulunmamaktadır.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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