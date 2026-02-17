onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şafak Sezer'in 23 Yaşındaki Kızı Sudem'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Şafak Sezer'in 23 Yaşındaki Kızı Sudem'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2026 - 21:52

2025 yılında eşi Esra Sezer'le 25. yılını kutlayan Şafak Sezer, bir oyunun galasına büyük kızı Sudem Sezer'le katıldı. Şafak Sezer'in 23 yaşındaki kızının babasına benzerliği dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ürk komedisinin kendine has yüzlerinden Şafak Sezer, yıllardır sinema ve televizyon ekranlarının popüler isimlerinden.

ürk komedisinin kendine has yüzlerinden Şafak Sezer, yıllardır sinema ve televizyon ekranlarının popüler isimlerinden.

Yarattığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine hitap eden Şafak Sezer, Vizontele’den GORA’ya, Çakallarla Dans’tan Kolpaçino serisine uzanan kariyerinde özellikle Kolpaçino filmleriyle adeta kendi evrenini kurmuştu. 

Geçtiğimiz aylarda ise yeni filmi Ketenpere: Dalavere'yle gündeme oturmuştu. Büşra Pekin, Uğur Aslan gibi isimlerle yeni bir film çeken Şafak Sezer'in Ketenpere Dalavere'si 9 Ocak Cuma günü sinema izleyicisiyle buluştu. Filmden çok Şafak Sezer'in galada göze batan botoksları konuşulmuştu.

Kariyerini çokça konuşsak da özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şafak Sezer, geçtiğimiz saatlerde ailesiyle gündeme oturdu.

Kariyerini çokça konuşsak da özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şafak Sezer, geçtiğimiz saatlerde ailesiyle gündeme oturdu.

2025 yılında eşi Esra Sezer'le 25. evlilik yıl dönümünü kutlayan Şafak Sezer, 2003 yılında ilk kızı Sudem'i, 2009 yılında ise ikinci kızı Irmak'ı kucağına almıştı. 

Küçük kızı Irmak'ı daha önce Kolpaçino 3. Devre'de babasıyla beraber izlemiştik. Fakat büyük kızı Sudem uzunca bir süredir hiç ortalarda gözükmüyordu.

Bu gece bir oyunun galasına katılan Şafak Sezer'e büyük kızı Sudem de eşlik etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın