Şafak Sezer'in 23 Yaşındaki Kızı Sudem'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
2025 yılında eşi Esra Sezer'le 25. yılını kutlayan Şafak Sezer, bir oyunun galasına büyük kızı Sudem Sezer'le katıldı. Şafak Sezer'in 23 yaşındaki kızının babasına benzerliği dikkat çekti.
ürk komedisinin kendine has yüzlerinden Şafak Sezer, yıllardır sinema ve televizyon ekranlarının popüler isimlerinden.
Kariyerini çokça konuşsak da özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şafak Sezer, geçtiğimiz saatlerde ailesiyle gündeme oturdu.
Bu gece bir oyunun galasına katılan Şafak Sezer'e büyük kızı Sudem de eşlik etti.
