Prens'in Güzel Hasharia'sı Derya Pınar Ak Gönlünü Danla Bilic'le Aşk İddialarına Karışan Futbolcuya Kaptırdı
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, güzel oyuncu Derya Pınar Ak'ın adı Beşiktaşlı bir futbolcu ile aşk iddialarına karıştı. Prens'in güzelleri güzeli Hasharia'sını canlandıran Derya Pınar Ak'ın adı daha önce Danla Bilic'le aşk iddialarına karışan Emirhan Topçu ile anıldı.
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Absürt mizahın hakkını sonuna kadar veren Giray Altınok'un yeni projesi “Prens”, daha ilk bölümleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.
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Giray Altınok'un yanı sıra Serdar Orçin, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı kadroda Derya Pınar Ak da Hasharia rolüyle çok seviliyor.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Derya Pınar Ak şaşırtan bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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