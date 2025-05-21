Prens'in Güzel Hasharia'sı Derya Pınar Ak Gönlünü Danla Bilic'le Aşk İddialarına Karışan Futbolcuya Kaptırdı

Set ortamından ve dizinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ve 'Prens şahane bir set, şahane bir iş. Kostümlerimiz, dekorlarımız çok güzel. İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir iş. Gönlüm istiyor ki sezonlarca sürsün, on sezon sürsün. Her şeyin hayırlısı olsun' ifadelerini kullanan Derya Pınar Ak dizinin olmazsa olmaz karakterlerinden de birini canlandırıyor.