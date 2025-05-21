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Prens'in Güzel Hasharia'sı Derya Pınar Ak Gönlünü Danla Bilic'le Aşk İddialarına Karışan Futbolcuya Kaptırdı

Prens'in Güzel Hasharia'sı Derya Pınar Ak Gönlünü Danla Bilic'le Aşk İddialarına Karışan Futbolcuya Kaptırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 15:28

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, güzel oyuncu Derya Pınar Ak'ın adı Beşiktaşlı bir futbolcu ile aşk iddialarına karıştı. Prens'in güzelleri güzeli Hasharia'sını canlandıran Derya Pınar Ak'ın adı daha önce Danla Bilic'le aşk iddialarına karışan Emirhan Topçu ile anıldı.

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Absürt mizahın hakkını sonuna kadar veren Giray Altınok'un yeni projesi “Prens”, daha ilk bölümleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Absürt mizahın hakkını sonuna kadar veren Giray Altınok'un yeni projesi “Prens”, daha ilk bölümleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Hem oyunculuğuyla hem de yazdığı senaryolarla adından sıkça söz ettiren Altınok, izleyicileri kahkahaya boğan bu diziyle kariyerine boyut atlatmış, dizinin oyuncu kadrosundan, karakterlerine ve senaryoya birçok detay çok beğenilmişti.

Giray Altınok'un yanı sıra Serdar Orçin, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı kadroda Derya Pınar Ak da Hasharia rolüyle çok seviliyor.

Giray Altınok'un yanı sıra Serdar Orçin, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı kadroda Derya Pınar Ak da Hasharia rolüyle çok seviliyor.

Set ortamından ve dizinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ve 'Prens şahane bir set, şahane bir iş. Kostümlerimiz, dekorlarımız çok güzel. İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir iş. Gönlüm istiyor ki sezonlarca sürsün, on sezon sürsün. Her şeyin hayırlısı olsun' ifadelerini kullanan Derya Pınar Ak dizinin olmazsa olmaz karakterlerinden de birini canlandırıyor.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Derya Pınar Ak şaşırtan bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Derya Pınar Ak şaşırtan bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre, oyuncu Derya Pınar Ak yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde yıldızı parlayan Ak'ın iki aydır Emirhan Topçu ile birlikte olduğu iddia edildi. 

İkilinin birlikte görüntülenmemek için buluşmalarında ekstra dikkatli olduğu belirtildi.

Beşiktaş forması giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun daha önce Danla Bilic'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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