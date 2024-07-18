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Özleme Dayanamadı: Survivor’ın Olaylı İsmi Aleyna Kalaycıoğlu Annesi ve Kız Kardeşini Kanatları Altına Aldı

Özleme Dayanamadı: Survivor’ın Olaylı İsmi Aleyna Kalaycıoğlu Annesi ve Kız Kardeşini Kanatları Altına Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 14:13

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi Cansu'nun yanında olabilmek adına ailesini İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ve projeleriyle dikkat çekiyor. Yarışmadan sonra büyük bir popülerlik kazanan Kalaycıoğlu'nun yeni açıklamaları ve özel hayatı, magazin dünyasında geniş yankı uyandırıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ve projeleriyle dikkat çekiyor. Yarışmadan sonra büyük bir popülerlik kazanan Kalaycıoğlu'nun yeni açıklamaları ve özel hayatı, magazin dünyasında geniş yankı uyandırıyor.

Bu sene Survivor All Star'daki mücadelesiyle ilgi çeken Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'de görüntülenince aşk dedikodularının ardı arkası kesilmemişti. Haberleri yalanlayan Survivor yarışmacısı şimdi de ailesiyle gündeme geldi.

Bu sene Survivor All Star'daki mücadelesiyle ilgi çeken Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'de görüntülenince aşk dedikodularının ardı arkası kesilmemişti. Haberleri yalanlayan Survivor yarışmacısı şimdi de ailesiyle gündeme geldi.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Kalaycıoğlu yarışma sırasında "8 yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum. Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecek. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşine bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun. Allah herkese sağlık versin. Ben şu an buradaysam sağlıklı olduğum için buradayım.’’ ifadeleriyle kardeşinden bahsetmişti, belki hatırlarsınız.

Kalaycıoğlu yarışma sırasında "8 yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum. Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecek. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşine bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun. Allah herkese sağlık versin. Ben şu an buradaysam sağlıklı olduğum için buradayım.’’ ifadeleriyle kardeşinden bahsetmişti, belki hatırlarsınız.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, yarışma sonrası hayatına İstanbul'da devam eden Kalaycıoğlu'nun ailesini yanına alacağı söylendi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, yarışma sonrası hayatına İstanbul'da devam eden Kalaycıoğlu'nun ailesini yanına alacağı söylendi.

Haberin detaylarına göre, ailesine son derece bağlı olduğu bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, yoğun iş temposu nedeniyle uzun zamandır yeterince görüşemediği ailesini İstanbul’a taşıdı.

Haberin detaylarına göre, ailesine son derece bağlı olduğu bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, yoğun iş temposu nedeniyle uzun zamandır yeterince görüşemediği ailesini İstanbul’a taşıdı.
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Annesi Zuhal ve engelli kız kardeşi Cansu’yu Zekeriyaköy’deki 3 katlı triplex bir eve yerleştirerek onlara daha yakın olmayı tercih eden isim özellikle 10 yaşında geçirdiği ameliyat sonrası engelli kalan Cansu'ya olan sevgisiyle dikkat çekiyor bildiğiniz gibi.

Annesi Zuhal ve engelli kız kardeşi Cansu’yu Zekeriyaköy’deki 3 katlı triplex bir eve yerleştirerek onlara daha yakın olmayı tercih eden isim özellikle 10 yaşında geçirdiği ameliyat sonrası engelli kalan Cansu'ya olan sevgisiyle dikkat çekiyor bildiğiniz gibi.

Kalaycıoğlu'nun boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirerek onlara ve kardeşine destek olmaya devam edeceği söylendi.

Kalaycıoğlu'nun boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirerek onlara ve kardeşine destek olmaya devam edeceği söylendi.

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