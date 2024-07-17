Övmelere Doyamadı: Yeşilçam'ın Efsane İsimlerinden Ahmet Mekin, Favori Kadın ve Erkek Oyuncularını Açıkladı!
Övmelere Doyamadı: Yeşilçam'ın Efsane İsimlerinden Ahmet Mekin, Favori Kadın ve Erkek Oyuncularını Açıkladı!
Posta'nın özel haberine göre Yeşilçam'ın efsane jönlerinden biri olan Ahmet Mekin, favori erkek ve kadın oyuncularını açıkladı.
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Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Cemşit rolü ile hafızalarımıza kazınan Yeşilçam'ın efsane jönlerinden biri olan Ahmet Mekin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Posta Gazetesi'ne röportaj veren ünlü oyuncu bu kez de açıklamaları ile gündeme geldi. "Yeni jenerasyondan kimi çok beğeniyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Mekin, favori oyuncularını açıkladı!
Erkek oyunculardan en çok Kıvanç Tatlıtuğ'u beğendiğini açıklayan Mekin, Avrupai tipiyle Kıvanç Tatlıtuğ iyi. Çok beğeniyorum Kıvanç’ı. Şahane oyuncu. 'Gümüş' diye bir dizide oynadı. İlk dizisiydi. Beraber oynayacaktık. Provalar bile yapıldı. Eşim hasta oldu, kısmet olmadı. Kendime çok benzetiyorum." açıklamalarında bulundu.
Kadın oyuncularda ise favorisinin Gökçe Bahadır olduğunu açıklayan Ahmet Mekin, "Kadınlardan da Gökçe Bahadır muhteşem oyuncu. Aferin kıza, tek bir yerine estetik yaptırmadı. Doğal." ifadelerinde bulundu.
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