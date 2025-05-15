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Ölüm Nedeni ‘Sarı Serum’ Değilmiş! Hayatını Kaybeden Şarkıcı Metin Arolat’ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Ölüm Nedeni ‘Sarı Serum’ Değilmiş! Hayatını Kaybeden Şarkıcı Metin Arolat’ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2025 - 08:54

Geçtiğimiz Eylül ayında sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın otopsi raporu ortaya çıktı. Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; ‘sarı serumdan hayatını kaybetti’ iddialarının aksine Metin Arolat’ın kanında uyuşturucu madde ve etil alkol tespit edildi.

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52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat geçtiğimiz Eylül ayında sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat geçtiğimiz Eylül ayında sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Metin Arolat’ın vefatının ardından ölüm sebebi olarak evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği iddia edilmişti.

Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.

Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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