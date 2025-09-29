onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Kaosundan Kuruluş Orhan'ın Değişen Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Kaosundan Kuruluş Orhan'ın Değişen Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2025 - 23:09

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

29 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Kızılcık Şerbeti'nde Asil, yanında gizemli bir kadınla çıkageliyor.

Fragmanda yalnızca arkadan görülen kadın kafaları fena karıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları, gizemli kadının Aylin ya da Çimen olduğunu düşündü.

Detaylar:

2. Ünlü oyuncu Uğur Aslan, senarist eşi Sema Ergenekon'un yazdığı dizilerde rol almasıyla eleştiriliyor.

Ünlü oyuncu daha önce oynadığı dizilerin yanı sıra yeni sezonda da Sema Ergenekon'un yazdığı Sahtekarlar dizisinde rol alacak. Torpil iddiaları ve eleştirilerin gündeme gelmesinin ardından Uğur Aslan'dan sitem dolu açıklama gecikmedi.

Detaylar:

3. Ekranların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'e ünlü bir oyuncu dahil oluyor.

Ünlü oyuncunun dizideki rolü ne olacak bilinmiyor. Ancak Boran'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Detaylar:

4. Sahtekarlar dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in başrollerini paylaşacağı diziyi Sema Ergenekon yazıyor. Dizi, Yargı'yla aynı günü paylaşacak.

Detaylar:

5. Bir X kullanıcısı, dizilerle ilgili bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eski dizilerde oyuncuların doğal giydirildiğini söyleyen kullanıcı, şimdiki dizilerdeki giyim tarzını eleştirdi. Yüzlerce X kullanıcısı bu yorumu destekledi.

Detaylar:

6. Can Borcu dizisinin kalan son iki bölümü çarşamba günleri yayınlanacak.

Final kararı alan dizinin cumartesi günleri yerine çarşamba günleri yayınlanmasına karar verildi. Ancak bu durum Kuruluş Orhan'ın yayın tarihinin ertelenmesine neden oldu.

Detaylar:

7. Daha başlamadan 2 kez yayın tarihi değişen Ben Leman'da sonunda durumlar netleşti!

Önce pazartesi yayınlanması planlanan dizi, Uzak Şehir'in 10+ reytinglerinin ardından cuma gününe alınmıştı. Ancak Kızılcık Şerbeti'nin gücü karşısında da durmak istemeyen Ben Leman'ın yayın günü bir kez daha değişti.

Detaylar:

8. 28 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.

Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Çarpıntı ve MasterChef'in ekrana geldiği akşam zirve yarışı yaşandı. Çarpıntı, henüz zirveyi göremedi.

Detaylar:

9. Müge Anlı'da bir adam dolandırıldığı iddiasıyla yayına katıldı.

Görücü usulü tanıştığı kişinin kendisini dolandırdığını iddia eden adam, 90 bin TL'sinin alındığını açıkladı. Adamın kızı yayına bağlandı.

Detaylar:

10. Bahar dizisinde Seren, Aziz Uras'ı kendisini aldatırken yakaladı.

Sinir krizleri geçiren Seren'e hastaneden çıktığı an araba çarptı. Aziz Uras'a sosyal medyadan tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

Detaylar:

11. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'a yazılan yasak aşk senaryosu, yayınlanmadan değiştirildi.

RTÜK'ün soruşturma başlatmasının ve tepkilerin ardından senaryoda değişikliğe gidilmişti. Dizinin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, bu değişikliği açıkladı.

Detaylar:

12. Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin'e partner geliyor.

Dizide senaryo daha da güçleniyor. Aras karakterine, daha önce partner olduğu bir oyuncu nişanlı olarak geliyor.

Detaylar:

