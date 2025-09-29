Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Kaosundan Kuruluş Orhan'ın Değişen Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kızılcık Şerbeti'nde Asil, yanında gizemli bir kadınla çıkageliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ünlü oyuncu Uğur Aslan, senarist eşi Sema Ergenekon'un yazdığı dizilerde rol almasıyla eleştiriliyor.
3. Ekranların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'e ünlü bir oyuncu dahil oluyor.
4. Sahtekarlar dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.
5. Bir X kullanıcısı, dizilerle ilgili bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Can Borcu dizisinin kalan son iki bölümü çarşamba günleri yayınlanacak.
7. Daha başlamadan 2 kez yayın tarihi değişen Ben Leman'da sonunda durumlar netleşti!
8. 28 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.
9. Müge Anlı'da bir adam dolandırıldığı iddiasıyla yayına katıldı.
10. Bahar dizisinde Seren, Aziz Uras'ı kendisini aldatırken yakaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'a yazılan yasak aşk senaryosu, yayınlanmadan değiştirildi.
12. Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin'e partner geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın