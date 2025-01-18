İlk Duruşma Görüldü: Nihal Candan'dan Kendisinden Boşanma Kararı Alan Eşi Faruk Çiçek Hakkında Olay Sözler!
İlk Duruşma Görüldü: Nihal Candan'dan Kendisinden Boşanma Kararı Alan Eşi Faruk Çiçek Hakkında Olay Sözler!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Kara para aklama ve dolandırıcılık çetesine üye olma gibi suçlarla yargılanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olmuştu. Cezaevinde kaldığı süreçte gündeme yaptığı sessiz sedasız evlilikle de gelen Nihal Candan'ın adı boşanma iddialarına karışmıştı. Faruk Çiçek'in kendisine boşanma davası açtığı öğrenilirken, Hürriyet'in haberine göre, dün ilk duruşma gerçekleşti. Çiçek hakkında “Zengin bildiğim eşim boşanma davası için yapılan araştırmada benden fakir çıktı.' şeklinde konuşan Candan'ın o açıklamalarına gelin birlikte bakalım!
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Kara para aklama suçlamalarından önce hayatımıza bir moda yarışmasıyla giren, Polatların tutuklanmasının ardından da cezaevine giren Nihal ve Bahar Candan kardeşleri karıştıkları olaylarla mutlaka duymuşsunuzdur.
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16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Nihal Candan cezaevinde psikolojisinin kötüye gittiği gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenilmişti.
Bahar Candan da ablasından kısa bir süre sonra tahliye edilmiş ve hayatlarına da kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Fakat olaylar Candan kardeşlerin tahliyesinden sonra da hız kesmeden devam etti.
Yine tutukluyken evli olduğu ortaya çıkan Nihal Candan'ın iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile 2023 senesinin ağustos ayında dünyaevine girdiği öğrenilmişti.
Nihal Candan'ın tutuklanmasından sonra karakola götürülen ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ortadan kaybolan Mehmet Faruk Çiçek'in, bu süreçte eşini yalnız bıraktığı söylenmişti.
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İkilinin Candan cezaevindeyken boşandığı iddiaları ortalıkta kol gezmeye başlarken Mehmet Faruk Çiçek gecelerde görüntülenmiş ve kendisinin yanındaki gizemli kadın dikkat çekmişti.
Yaşanların ardından Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a boşanma davası açtığı öğrenilmişti. Şimdilerde boşanma aşamasında olan Candan'ın Çiçek hakkındaki sözleri ise resmen olay oldu!
Suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlarıyla 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın boşanma davasının ilk duruşması dün gerçekleşti.
Faruk Çiçek'in bulunmadığı duruşmada Candan “Zengin bildiğim eşim boşanma davası için yapılan araştırmada benden fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum.” ifadelerini kullandı.
Hürriyet'in haberine göre duruşma çıkışında konuşan Nihal Candan “Tüm bu yaşadıklarımdan sonra yanımda olacağını zannettiğim eşimin, bu davayla bana darbe vurmaya çalışmasını acımasızca buluyorum. Kendisinden psikolojik şiddetin en ağırı dışında bir şiddet görmedim. Hâlâ sosyal medyada şiddetini devam ettiriyor. Ben de boşanmak istiyorum. Karşı boşanma davası açtım. Avukatlık stajım devam ettiği için gelirim yok, ailemle yaşıyorum.” dedi.
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"Bu negatiflikten uzak durmak için yaşayabileceğim özel bir konfor alanım olsun diyerek Faruk’tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum. Bundan sonraki dosyada tanıklarımız dinlenecek. İkinci özgürlük savaşımı veriyorum. Allah yar ve yardımcım olsun.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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