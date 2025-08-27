Geceliği 20 Bin Lira Olan Otelde Yaşadıklarını Anlatan Kadın "Paranızı Çöpe Atmak İstiyorsanız Gelin" Dedi

Bir tatil sezonunun daha sonuna geldik! Sonbahar daha gelmeden kendini hissettirmeye başladı. Sezon tam olarak bitmeden tatilciler son son tatillerini yapmayı amaçlıyorlar. Kimi tatilciler de zaten birkaç gün olan izinlerini iyi değerlendirmek için en iyi otellere gitmeyi amaçlıyorlar. Bir kadın, gecesi 20 bin TL olan oteldeki deneyimini anlattı. 'Paranızı çöpe atmak istiyorsanız buraya gelin' dedi.
Kaynak: Populicc
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İki gece için 40 bin liranızı çöpe atmak istiyorsanız buraya gelin" diyen kadın, oteldeki deneyimlerini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatil sezonunun sonuna gelirken bir kadın, geceliği 20 bin TL olan bir oteldeki deneyimlerini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın