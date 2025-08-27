onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Geceliği 20 Bin Lira Olan Otelde Yaşadıklarını Anlatan Kadın "Paranızı Çöpe Atmak İstiyorsanız Gelin" Dedi

Geceliği 20 Bin Lira Olan Otelde Yaşadıklarını Anlatan Kadın "Paranızı Çöpe Atmak İstiyorsanız Gelin" Dedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2025 - 16:05

İçerik Devam Ediyor

Bir tatil sezonunun daha sonuna geldik! Sonbahar daha gelmeden kendini hissettirmeye başladı. Sezon tam olarak bitmeden tatilciler son son tatillerini yapmayı amaçlıyorlar. Kimi tatilciler de zaten birkaç gün olan izinlerini iyi değerlendirmek için en iyi otellere gitmeyi amaçlıyorlar. Bir kadın, gecesi 20 bin TL olan oteldeki deneyimini anlattı. 'Paranızı çöpe atmak istiyorsanız buraya gelin' dedi.

Kaynak: Populicc

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"İki gece için 40 bin liranızı çöpe atmak istiyorsanız buraya gelin" diyen kadın, oteldeki deneyimlerini anlattı.

Tatil sezonunun sonuna gelirken bir kadın, geceliği 20 bin TL olan bir oteldeki deneyimlerini anlattı.

Tatil sezonunun sonuna gelirken bir kadın, geceliği 20 bin TL olan bir oteldeki deneyimlerini anlattı.

2 geceliğine otelde konaklayan kadın, otelden memnuniyetsizliğini dile getiren bir deneyim videosu paylaştı. 'Paranızı çöpe atmak istiyorsanız buraya gelin' diyen kadın, otel çalışanlarının ilgisizliğinden ve hijyenik olmayan koşullardan bahsetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın