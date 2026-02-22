Mustafa Sarıgül İftar Menüsünün 400 TL Olacağını Açıklayan Köfteci Yusuf'u Tebrik Etti

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte restoranlarda hazırlıklar tamamlandı. Pek çok restoran iftar menülerini hazırladı. Ancak bu yıl da iftar sofralarının maliyeti bir hayli fazla. Bu yüzden dışarda iftar yapmak pek olanaklı görünmüyor. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde adeta 'el yakıyor'.
Bir dönem ismi 'domuz eti' iddialarına karışan Köfteci Yusuf bu sene iftar menüsünün 400 TL olacağını açıkladı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 'Ticaret Bakanlığı bu adama madalya takmalı.' diyerek Köfteci Yusuf'u tebrik etti.
2026 yılının Ramazan ayında ortalama iftar menüleri ne kadar;
