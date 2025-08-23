onedio
Ev Parasına Kira mı? Bir Vatandaş 1.500.000 TL Kira Ödediği Evini Gezdirdi

Pelin Yelda Göktepe
23.08.2025 - 18:41

Ülkemizde ev ve kira fiyatlarının geldiği nokta hepimizin malumu. Bu dönemde ev sahibi olmak pek çoğumuz için zaten hayalken yine birçoğumuz kira fiyatlarıyla da baş edemiyoruz. Bunun yanında bir kesim de var ki, bize dünyadan çok uzakta bir yerdeymiş gibi görünen evlere akılalmaz kiralar ödüyorlar. Elbette hepimizin aklında 'Nereden geliyor bu para?' sorusu geliyor. 

Bir içerik üreticisi, 1.500.000 TL kira ödediğini söyleyen bir vatandaşın evini gezdi. Evin odaları ve kirası yine çenemizi yordu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu paraya değer mi?

Elbette herkesin aklına bu 'Bu kirayı vereceğine ev alsın' fikri geliyordur. Fakat zengin kesime bu pek mantıklı gelmiyor, kira ödemeyi daha ekonomik buluyorlar . 1.500.000 TL kirası olan evin içinde şarap mahzeni, sinema salonu, spor salonu ve jakuzi gibi pek çok alan bulunuyor. Peki sizce bu kirayı ödemek mantıklı mı?

