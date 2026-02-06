Dilan Çiçek Deniz'in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilan Çiçek Deniz, geçmişte yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle ilgili uzun süre gündemde kalmıştı.. Fransız askısı ve çene dolgusu gibi uygulamalarla yüzünde değişiklik olduğu iddia edilden isim bu tür iddialar üzerine yaptırdığı estetik işlemlerin kendisi için “inanılmaz zor bir süreç” olduğunu söylemişti.

Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fotoğraflar yan yana getirilince, oyuncunun yüz hatlarındaki farklılık kısa sürede yeniden dikkat çekti. elmacık kemikleri ve çene hattındaki değişimi fark eden kullanıcıların yorumlarıyla Dilan Çiçek Deniz'in son hali gündeme oturdu.