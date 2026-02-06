Dilan Çiçek Deniz'in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ekranların sevilen yüzlerinden Dilan Çiçek Deniz, bu kez rol aldığı bir projeyle değil, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinden üyelerle bir araya geldiği davetten yansıyan yeni görüntüleri kısa sürede eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin ekranlarda parlayan yıldızlarından Dilan Çiçek Deniz genç yaşta hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Çiçek Deniz bu kez rol aldığı projelerden çok değişen görünümüyle gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın