Dilan Çiçek Deniz'in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilan Çiçek Deniz'in Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.02.2026 - 09:38

Ekranların sevilen yüzlerinden Dilan Çiçek Deniz, bu kez rol aldığı bir projeyle değil, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinden üyelerle bir araya geldiği davetten yansıyan yeni görüntüleri kısa sürede eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.

Türkiye’nin ekranlarda parlayan yıldızlarından Dilan Çiçek Deniz genç yaşta hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti.

Türkiye’nin ekranlarda parlayan yıldızlarından Dilan Çiçek Deniz genç yaşta hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti.

“Tatlı Küçük Yalancılar” ile dikkat çeken Deniz, ardından “Güneşin Kızları” ve “Bodrum Masalı” gibi gençlik dizileriyle adından söz ettirdi. Asıl büyük çıkışını ise “Çukur” dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle yakaladı.

Dilan Çiçek Deniz bu kez rol aldığı projelerden çok değişen görünümüyle gündeme geldi.

Dilan Çiçek Deniz bu kez rol aldığı projelerden çok değişen görünümüyle gündeme geldi.

Dilan Çiçek Deniz, geçmişte yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle ilgili uzun süre gündemde kalmıştı.. Fransız askısı ve çene dolgusu gibi uygulamalarla yüzünde değişiklik olduğu iddia edilden isim bu tür iddialar üzerine yaptırdığı estetik işlemlerin kendisi için “inanılmaz zor bir süreç” olduğunu söylemişti.

Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fotoğraflar yan yana getirilince, oyuncunun yüz hatlarındaki farklılık kısa sürede yeniden dikkat çekti. elmacık kemikleri ve çene hattındaki değişimi fark eden kullanıcıların yorumlarıyla Dilan Çiçek Deniz'in son hali gündeme oturdu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
