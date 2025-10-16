onedio
Çitos Efe'nin Son Halinden Acun Ilıcalı'nın MasterChef İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Çitos Efe'nin Son Halinden Acun Ilıcalı'nın MasterChef İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kim Milyoner Olmak İster MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.10.2025 - 23:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

16 Ekim Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca, dizi projesiyle dönüyor.

Uzun süredir ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Oktay Kaynarca, sürpriz bir diziyle geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Oktay Kaynarca'nın ATV'nin yeni dizisinin başrolü olduğunu duyurdu.

Cinsellik sorularına verdiği yanıtlarla gündem olan Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin derdine derman oldu.

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Beyaz TV'deki programıyla sık sık gündeme gelen Ezmeci, bu defa yoğun cinsel isteğine kocasından yanıt alamayan bir kadın takipçisinin sorusuna videolu yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde 19 ünlü isim, uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmıştı.

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermişti. Demet Evgar'ın evinden alınmasının ardından rol arkadaşları Hatice Aslan ve Füsun Demirel, çekimlerin durmasından dolayı isyan etmişlerdi. Ecem Özkaya, Bahar dizisinin çekimlerinin yeniden başladığını açıkladı.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'dan acı haber geldi.

Yabancı Damat dizisinde 'Memik Dede' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda 90. yaş gününü kutlayan Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle tanıdığımız usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, vefatıyla herkesi hüzne boğdu.

Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle hafızalarımızda yer edinen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arif Erkin'in vefatının ardından sosyal medyada pek çok taziye mesajı yayınlanırken Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşları Erkin'i unutmadı.

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programının Çitos Efe'sini neredeyse tanımayanınız yok.

Çocuktan Al Haberi programında izlediğimiz Çitos Efe'yi muhakkak hatırlarsınız. Programdaki tavırlarıyla o dönem gündemden düşmeyen Efe, sonrasında sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Bir süre sonra sosyal medyadan uzaklaşan Çitos Efe şimdilerde ne yapıyor merak ediyorduk. Çitos Efe'nin son hali ise TikTok'ta karşımıza çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki trafik kazası sahnesi seyirciyi epey heyecanlandırdı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki kaza detayı yürekleri ağıza getirdi. Fatih'le ilişkisi her geçen gün daha da kötüleşen Doğa'nın kaza geçirdiği sahneyle neye uğradığımızı şaşırdık. Akıllara ise hemen 'Doğa ölecek mi?' ve 'Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?' soruları geldi. Peki, bu işin aslı astarı ne? Birsen Altuntaş, Doğa'nın kaza sahnesi hakkında kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezondan beri skandallarla anılıyor.

Kızılcık Şerbeti hakkındaki olaylar bitmek bilmiyor. Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ani vedasının etkileri hala devam ederken Taşçıoğlu'nun gidişinin sebebi olarak senaristin kızı ve dizinin Nilay'ı Feyza Civelek gösterilmişti. Üstelik Feyza Civelek hakkında sette altına işediğine dair iddialar da vardı. Tüm bunların üzerine Sibel Taşçıoğlu'nun 2 yıl önce Feyza Civelek hakkında yaptığı bir itiraf gündeme oturdu.

Acun Ilıcalı'nın ilgiyle izlediğimiz MasterChef Türkiye hakkındaki bomba itirafı gündem yarattı.

MasterChef Türkiye'nin tatlı sert jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı bilmeyeniniz yok. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı 'Gel Konuşalım' programında MasterChef için yapılan jüri görüşmelerinde Mehmet Şef'in agresif tavırları nedeniyle tercih edilmediğini itiraf etti. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Yılmaz Özdil, yayın sırasında sunucu İpek Özbey'e sinirlendi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İpek Özbey'in Kırmızı Beyaz programına konuk oldu. Konuştuğu sırada sözlerine itiraz edilen Yılmaz Özdil, sunucu İpek Özbey'e 'Sen ve Sözcü Televizyonu belki idrak edemediniz belki ama ben Sözcü personeliyim.' diyerek sert çıktı.

Ebru Baki, geçtiğimiz hafta İsmail Küçükkaya ile birlikte TV100'den çıkarılmıştı.

TV100'de Para Manşet programını sunan Ebru Baki, İsmail Küçükkaya ile birlikte TV100 kadrosundan çıkarılmıştı. 1 hafta önce işine son verilen Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu.

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Bizimkiler, Muhteşem Yüzyıl, İkinci Bahar gibi dizilerde ve pek çok filmde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği Memik Dede karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda 90. doğum gününü kutlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona devam ederken bugün Aslı Akgün adlı vatandaşın olayı konuşuldu.

Kadın, eski sevgilisi tarafından 1,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti. Eski sevgilisi ise yayına bağlandı ve sürecin mahkeme ile sonuçlandığını dile getirdi. Müge Anlı, olayı aydınlatmak için araştırmalara devam ederken yayındaki o anlar dikkat çekti.

Dizi tarihimizin efsanelerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, üstünden yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyor.

Muhteşem Yüzyıl yalnızca yayınlandığı döneme değil, Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan bir tanesi. Dizide rol alan oyuncuların hepsi günümüzde popüler olan isimler. Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı dizide, bir kadın eşinin de rol alacağını açıkladı. Kadının yaptığı paylaşıma göre eşi, Haç kolyesi takmamak için diziden ayrılmış.

15 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve MasterChef’in yeni bölümü ekranlardaydı. Gündüz kuşağında ise Esra Erol ile Müge Anlı seyircilerle buluşmuştu. Peki ya reytinglerde kim galip geldi?

Mücahit Kandemir, 19 yaşındayken sporda baş aşağıya mekik çektiği esnada boynunun üzerine düşüp felç kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve hikayesini paylaşan Mücahit Kandemir, izleyenlerini derdine ortak etmişti. Yarışmacının spora olan ilgisi onu tekerlekli sandalyeye mahkum etmişti. Kendisi bu acıyla tanıştığında henüz 19 yaşındaydı. Şimdiyse yarışmanın yayınlandığı gün bambaşka bir olay yaşandığını X hesabından dile getirdi.

