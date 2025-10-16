Çitos Efe'nin Son Halinden Acun Ilıcalı'nın MasterChef İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Ekim Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca, dizi projesiyle dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinsellik sorularına verdiği yanıtlarla gündem olan Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin derdine derman oldu.
Geçtiğimiz günlerde 19 ünlü isim, uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmıştı.
Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'dan acı haber geldi.
Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle tanıdığımız usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, vefatıyla herkesi hüzne boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programının Çitos Efe'sini neredeyse tanımayanınız yok.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki trafik kazası sahnesi seyirciyi epey heyecanlandırdı.
Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezondan beri skandallarla anılıyor.
Acun Ilıcalı'nın ilgiyle izlediğimiz MasterChef Türkiye hakkındaki bomba itirafı gündem yarattı.
Yılmaz Özdil, yayın sırasında sunucu İpek Özbey'e sinirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Baki, geçtiğimiz hafta İsmail Küçükkaya ile birlikte TV100'den çıkarılmıştı.
Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona devam ederken bugün Aslı Akgün adlı vatandaşın olayı konuşuldu.
Dizi tarihimizin efsanelerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, üstünden yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyor.
15 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mücahit Kandemir, 19 yaşındayken sporda baş aşağıya mekik çektiği esnada boynunun üzerine düşüp felç kalmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın