Aynı Davette Aynı Kıyafet: Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade Bodrum’da Pişti Oldu!

Yaz davetlerinin adresi bu kez Bodrum oldu! Hürriyet'in haberine göre; Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade, aynı davette giydikleri dantel detaylı kıyafetlerle pişti oldu. Ünlü bir markanın beach partisine katılan ikili, şıklıkları kadar tarz çakışmasıyla da davetin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.