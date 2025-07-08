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Aynı Davette Aynı Kıyafet: Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade Bodrum’da Pişti Oldu!

Aynı Davette Aynı Kıyafet: Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade Bodrum’da Pişti Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 11:02 Son Güncelleme: 08.07.2025 - 11:04

Yaz davetlerinin adresi bu kez Bodrum oldu! Hürriyet'in haberine göre; Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade, aynı davette giydikleri dantel detaylı kıyafetlerle pişti oldu. Ünlü bir markanın beach partisine katılan ikili, şıklıkları kadar tarz çakışmasıyla da davetin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
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Bodrum’un ışıltılı davet sezonu tam gaz devam ederken, ünlü isimler de plaj şıklığında adeta yarışa girdi!

Bodrum’un ışıltılı davet sezonu tam gaz devam ederken, ünlü isimler de plaj şıklığında adeta yarışa girdi!

Bu kez tüm bakışlar Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade’nin üzerindeydi. Ünlü bir markanın yeni mağazasının açılışı için Hello! dergisinin ev sahipliğinde Bodrum’daki özel bir beach’te düzenlenen davet, magazin dünyasına yine bomba gibi düştü.

Etkinliğe birçok ünlü isim katılırken, Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade partiye damga vuran ikili oldu.

Etkinliğe birçok ünlü isim katılırken, Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade partiye damga vuran ikili oldu.

İkisi de davete katılmak için aynı markanın dantel detaylı tasarımını tercih edince olanlar oldu! Klasik kırmızı halı pişti anlarına alışkınız ama Bodrum sahillerinde böylesi pek görülmemişti doğrusu.

Peki en çok kime yakışmış?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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