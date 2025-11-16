onedio
Adres İki Michelin Yıldızlı Restoran! İstanbul'da Dünyaca Ünlü Şefin Restoranında Zehirlenme İddiası

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 21:30

İstanbul Fatih'te yaşanan Böcek ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı konuşulurken, iki Michelin yıldızlı bir restoranda da bir turist grubunun zehirlendiği iddiası gündeme oturdu. İddiaya göre, 10 kişilik bir turist grubu, dünyaca ünlü şefin restoranına gitti. Gruptan sekiz kişi restoranda zehirlendiklerini öne sürdü.

İstanbul Fatih'te anne, baba ve iki çocuk gıda zehirlenmesi yaşamış, anne ve çocuklar hayatını kaybetmişti.

Babanın tedavisi sürerken, otelde yapılan denetimlerde, ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenilmişti. Ailenin konakladığı otel bugün mühürlendi.

Bu kez İstanbul Şişli'de 2 Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şefin restoranında sekiz turistin zehirlendiği iddia edildi.

İddiaya göre 10 kişilik turist grubu, restoranda yediği wagyu etinden zehirlendi. Mide rahatsızlığı yaşayan 8 kişi, sağlık problemleriyle karşılaştı ancak restoran ile iletişime geçmelerine rağmen muhatap bulamadılar. Çareyi restorana yorum yapmakta buldular.

Grup, wagyu etini yiyen tüm kişilerin şiddetli gıda zehirlenmesi, kusma ve ishal şikayeti yaşadığını iddia etti.

