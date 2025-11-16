Adres İki Michelin Yıldızlı Restoran! İstanbul'da Dünyaca Ünlü Şefin Restoranında Zehirlenme İddiası
İstanbul Fatih'te yaşanan Böcek ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı konuşulurken, iki Michelin yıldızlı bir restoranda da bir turist grubunun zehirlendiği iddiası gündeme oturdu. İddiaya göre, 10 kişilik bir turist grubu, dünyaca ünlü şefin restoranına gitti. Gruptan sekiz kişi restoranda zehirlendiklerini öne sürdü.
İstanbul Fatih'te anne, baba ve iki çocuk gıda zehirlenmesi yaşamış, anne ve çocuklar hayatını kaybetmişti.
Bu kez İstanbul Şişli'de 2 Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şefin restoranında sekiz turistin zehirlendiği iddia edildi.
Gazeteci Ragıp Soylu, turistlerin yaptığı paylaşımı yayınladı.
Grup, wagyu etini yiyen tüm kişilerin şiddetli gıda zehirlenmesi, kusma ve ishal şikayeti yaşadığını iddia etti.
