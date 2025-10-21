onedio
Uzak Şehir'deki Mantık Hatasından Müge Anlı'daki Üfürükçüye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'deki Mantık Hatasından Müge Anlı'daki Üfürükçüye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 22:51

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

21 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Yeni sezonun en merak edilen işlerinden ABİ'nin başrolü 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'yla partner olmuştu.

Yeni yayın döneminin en merak edilen işlerinin başında hiç şüphesiz Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer alacağı ABİ var. 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'yla partner olan İmirzalıoğlu'nun dizisi merakla beklenirken sosyal medyada uzun süre ikili arasındaki yaş farkı gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu'yla yaş farkı konusunda ilk kez açıklama yaptı.

Yeni sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz her açıdan enfes bir performans sergiliyor.

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümündeki kavga sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Dizinin set çalışanlarından @omerocall TikTok hesabından kavga sahnesinde bir kameramanın araya kaynayarak dayak yediği anları paylaştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni sezona damga vuran işler arasında çoktan yerini aldı.

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz, henüz birkaç haftadır yayında olmasına rağmen cuma akşamına ağırlığını koydu. Kızılcık Şerbeti'ni tahtından indiren Taşacak Bu Deniz'in her bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken dikkatli bir seyirci, dizinin gündem olan ilk tanıtım fragmanındaki detayı sosyal medyada paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun en nefret edilen karakterlerinin başında ne yazık ki Firaz yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda yine Nursema'nın aldatılma senaryosunu izliyoruz. Firaz, yaşadığı travmatik olayların ardından bir türlü toparlayamayan Nursema'yı aldatırken geçtiğimiz bölüm metresinden 'Nursema kendisini düzeltiyor' diyerek ayrılma kararı aldı. Söz konusu gelişme seyirciyi resmen çileden çıkardı.

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Veliaht tam gaz devam ediyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ta Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya karakterinin yaşı ortaya çıktı. Yahya'nın kaç yaşında olduğu ise görenleri şoke etti.

Kanal D ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'in son bölümü yine pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Kanal D'nin yeni bölümleriyle reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'in son bölümü mantık hatasıyla gündem oldu. Dizide bitkisel hayattaki Boran'ın böbrek nakli olması gerektiği olayı işlendi. Dikkatli seyirciler bu konuda bir yanlışlık olduğunu düşündü ve soluğu ChatGPT'de aldı.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, izleyicilerin dizilere filmlere dair merak ettiklerini TikTok hesabından yanıtlayarak soru işaretlerini gideriyor.

Şimdiyse yeni bir soruya açıklık getirdi. Kullanıcılardan biri, “Neden dizilerde para miktarı belirtilmiyor” demişti. Yener Yalçın da yurt dışı yapımlardan örneklerle birlikte ülkemiz için geçerli olan sebebi açıkladı.

Bir kadın, Esra Ezmeci'ye eşinin kendisine "dantelli balina" dediğini söyleyerek ne yapması gerektiğini sordu.

Uzman psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından kendisine gelen soruları paylaşmaya devam ediyor. Esra Ezmeci, geçtiğimiz günlerde bir kadının sorusuna çok öfkelendi. Kadın, balık etli olduğu için fantezi iç giyim giydiğinde eşinin kendisine 'dantelli balina' dediğini söyledi. O soru sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa, geçtiğimiz haftalarda eski bir yarışmacıyla flörtleştiğini açıklamıştı.

MasterChef Türkiye'de sezon büyük bir hızla sürerken geçtiğimiz haftalara Nisa'nın daha önce yarışmadan elenen bir isimle sevgili olduğu açıklaması damga vurmuştu. Nisa'nın sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.

Dizilerin pek çoğunda "Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır" ifadesi yer alır.

Başta Kızılcık Şerbeti olmak üzere pek çok diziyi izlerken ekranda 'Gerçek hikayeden uyarlanmıştır' ifadesini görüyoruz. Ancak kurgu olduğu bilinen dizilerde bu ifadenin yer alması izleyicinin kafasını karıştırdı. Bir izleyici, fenomen set çalışanı Yener Yalçın'a bu ifadenin neden yer aldığını sordu.

Ersin Düzen, canlı yayında gelen mesajı okurken farkında olmadan küfretti ve izleyiciye büyük bir tepki gösterdi.

Yıllar önce Fatih Portakal'ın canlı yayında yaşadığı küfür kazası bu kez de Ersin Düzen'in başına geldi. Now Spor'da Efsane Futbol programında gelen mesajları okuyan Ersin Düzen, farkında olmadan 'İzmir Dar**cık köyünden...' dedi ve o an başına geleni fark etti. Bir hayli öfkelenen Ersin Düzen, mesaja tepki gösterdi.

ATV'nin yeni sezonda ekranlara getireceği "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile büyük merak uyandırmıştı.

Gel Konuşalım programında Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddialarına göre, ABİ dizisinin tepkiler sonrası senaryosunun değişeceği ortaya çıkarken, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacakları rekor ücret de dudak uçuklattı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Deniz Çakır, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı dizi konusuyla beğeni topluyor. Dizide rol alan Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculukları sık sık gündem olurken, ikilinin daha önce başka bir dizide de rol aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün (20 Ekim Pazartesi) Müge Anlı ve Tatlı Sert’te yaşanan olay bugünkü bölümde de tartışılıyor.

Diyap adlı üfürükçünün insanların derdine şifa bulduğu, Hızır’ın kardeşi olduğu iddiaları devam ediyor. Şimdiyse net bir şekilde tek tek neler yaptığından bahsetti.

İnci Taneleri özellikle ilk sezonunda Dilber’in danslarıyla gündem olmuştu.

Kanal D’nin popüler dizisi İnci Taneleri, diğer diziler gibi sezon açılışı yapmadı bildiğiniz üzere. Seyirciler ise dizinin final yapıp yapmayacağını merak ediyor. İnci Taneleri başlayacak mı? İşte Yılmaz Erdoğan’ın tüm bu sorulara yanıtı!

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
