Uzak Şehir'deki Mantık Hatasından Müge Anlı'daki Üfürükçüye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Başta Kızılcık Şerbeti olmak üzere pek çok diziyi izlerken ekranda 'Gerçek hikayeden uyarlanmıştır' ifadesini görüyoruz. Ancak kurgu olduğu bilinen dizilerde bu ifadenin yer alması izleyicinin kafasını karıştırdı. Bir izleyici, fenomen set çalışanı Yener Yalçın'a bu ifadenin neden yer aldığını sordu.