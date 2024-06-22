Survivor Ogeday, Final Yarışında Aldığı Kötü Tezahüratları Anlattı!
Survivor Ogeday, Final Yarışında Aldığı Kötü Tezahüratları Anlattı!
Survivor All Star'da verdiği zorlu mücadelenin ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Ogeday Girişken, Hürriyet'e konuk oldu. Ogeday, final yarışında kendini düşürecek tezahüratlar aldığını açıkladı.
KAYNAK: Hürriyet/ Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet
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Büyük zorluklarla tam 6 ay süren Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday olmuştu.
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Geçen senenin şampiyonu Nefise'yle son ikiye kalan Ogeday, final düellosuna çıkarken, seyircilerin gözü önünde yarışmalarıyla mental mücadele de verdi.
Hem Nefise hem Ogeday, rakibi tutan izleyicilerin olumsuz yorumlarıyla mücadelelerini sürdürürken, bu konuda ilk yorum Ogeday'dan geldi.
Hürriyet'ten Hakan Gence'nin programına konuk olan Ogeday, finalde psikolojik baskı altında olduğunu açıkladı.
"Aleyhime yapılan tezahüratlar, lehime yapılan tezahüratlar oldu. Nefretten besleniyorum gibi bir şey olmasın. Nefise şampiyon olacak, sen olamayacaksın dediler."
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İşte Ogeday'ın o açıklamaları:
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