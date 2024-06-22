Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Ogeday, Final Yarışında Aldığı Kötü Tezahüratları Anlattı!

Survivor Ogeday, Final Yarışında Aldığı Kötü Tezahüratları Anlattı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 15:14

Survivor All Star'da verdiği zorlu mücadelenin ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Ogeday Girişken, Hürriyet'e konuk oldu. Ogeday, final yarışında kendini düşürecek tezahüratlar aldığını açıkladı.

KAYNAK: Hürriyet/ Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Büyük zorluklarla tam 6 ay süren Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday olmuştu.

Büyük zorluklarla tam 6 ay süren Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday olmuştu.

Geçen senenin şampiyonu Nefise'yle son ikiye kalan Ogeday, final düellosuna çıkarken, seyircilerin gözü önünde yarışmalarıyla mental mücadele de verdi.

Geçen senenin şampiyonu Nefise'yle son ikiye kalan Ogeday, final düellosuna çıkarken, seyircilerin gözü önünde yarışmalarıyla mental mücadele de verdi.

Hem Nefise hem Ogeday, rakibi tutan izleyicilerin olumsuz yorumlarıyla mücadelelerini sürdürürken, bu konuda ilk yorum Ogeday'dan geldi.

Hem Nefise hem Ogeday, rakibi tutan izleyicilerin olumsuz yorumlarıyla mücadelelerini sürdürürken, bu konuda ilk yorum Ogeday'dan geldi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin programına konuk olan Ogeday, finalde psikolojik baskı altında olduğunu açıkladı.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin programına konuk olan Ogeday, finalde psikolojik baskı altında olduğunu açıkladı.

"Aleyhime yapılan tezahüratlar, lehime yapılan tezahüratlar oldu. Nefretten besleniyorum gibi bir şey olmasın. Nefise şampiyon olacak, sen olamayacaksın dediler."

"Aleyhime yapılan tezahüratlar, lehime yapılan tezahüratlar oldu. Nefretten besleniyorum gibi bir şey olmasın. Nefise şampiyon olacak, sen olamayacaksın dediler."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte Ogeday'ın o açıklamaları:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın