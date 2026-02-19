onedio
Ramazan'da Oruçluyken En Sık Sorulan Soruları Cevaplıyoruz: Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler Nelerdir?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 09:29

On bir ayın sultanı Ramazan ile birlikte, bu ay boyunca tutulması farz olan oruç ibadetine dair detaylar merak ediliyor. Ramazan ayı boyunca ibadetlerini tam ve en iyi şekilde yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, orucu bozan davranışları araştırıyor. 

Zira oruç sadece yemek ve su içmeden aç kalmak değil. Bu süreç, fiziksel ve ruhsal anlamda dikkat etmemiz gereken pek çok şey ile bir bütünü oluşturuyor. Peki, orucu bozan şeyler nelerdir? Kaza orucu tutmamız gereken durumlar nelerdir? Oruçluyken neler yapılmaz, neler yapılır? 

İşte, Diyanet açıklamaları ile orucu bozan şeyler:

Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?

Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?

Oruç tutan bireyler, Ramazan ayı süresince ağız kokusu problemiyle karşılaşabilirler. Bu durum, dişlerin düzenli olarak fırçalanmasıyla çözülebilir. Oruçlu bir kişinin dişlerini fırçalaması, orucunu bozmayacağı için herhangi bir sakınca teşkil etmez.

Göz Damlası Orucu Bozar mı?

Göz Damlası Orucu Bozar mı?

Göz damlaları, genellikle göz rahatsızlıklarının tedavisi için kullanılan bir ilaç türüdür. Bu damlalar, gözün yüzeyine uygulanır ve genellikle bir miktarı boğazdan aşağıya akar. Ancak, damlaların hepsinde boğazdan akıp mideye ulaşma ve yemek ya da içmek amacı olmadığından, bu durumun orucu bozmayacağı ifade edilmiştir.

Kan Vermek Orucu Bozar mı?

Kan Vermek Orucu Bozar mı?

Oruçlu bir kişi kan verebilir ve bu durum orucunu bozmaz. Oruç tutarken kan vermek, orucu bozan eylemler arasında yer almaz.

Kusmak Orucu Bozar mı?

Kusmak Orucu Bozar mı?

Bir kişinin kendi kontrolü dışında gerçekleşen kusma hali veya mideden yükselebilen mide sıvısı, orucun geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu durumların dışında orucu bozabilecek bazı durumlar mevcuttur. Kişi kendi isteği ile ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Detaylar ve Diyanet açıklaması, aşağıda 👇

Balgam Yutmak Orucu Bozar mı?

Balgam Yutmak Orucu Bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, oruç tutarken boğazınıza gelen balgamı yutmanın orucu bozmayacağı belirtilmiştir. Zira balgam, solunum yollarında oluşan bir atık maddedir ve genellikle vücudun hastalıklara veya tozlara karşı savunma mekanizması olarak üretilir. Bu yüzden, oruçlu bir kişi balgamını yutsa bile, orucun geçerliliğini etkilemez. 

Ancak bu noktada sağlık açısından bir uyarıda bulunmakta fayda var: Sağlık açısından balgamın dışarı atılması önerilir. Oruç tutarken, balgamın mümkün olduğunca tükürülerek atılması daha uygundur. Farkında olmadan veya istem dışı yutulan balgam ise orucun geçerliliğine zarar vermez. Haliyle kaza orucu tutmayı da gerektirmez. 

Tükürük Yutmak Orucu Bozar mı? 

Oruç tutarken tükürük yutmak konusuna gelince, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre, ağızda biriktirip tükürüğün yutulması oruç tutan kişi için mekruh olarak kabul edilir. Bu durum, orucun geçerliliğini bozmasa da tercih edilmemesi gereken bir durumdur.

Parfüm, Krem, Kolonya Sürmek Orucu Bozar mı?

Parfüm, Krem, Kolonya Sürmek Orucu Bozar mı?

Birçok kişi, oruç tutarken parfüm, krem veya kolonya gibi kişisel bakım ürünlerini kullanmanın orucu bozup bozmayacağı konusunda belirsizlik yaşayabilir. Ancak, bu konuda uzman görüşleri oldukça net. Parfüm, krem ve kolonya gibi kişisel bakım ürünlerinin kullanılması, orucun geçerliliğini etkilemez.

Burun Kanaması Orucu Bozar mı?

Burun Kanaması Orucu Bozar mı?

Orucunuzun geçerliliği, burundan gelen kanın mideye ulaşıp ulaşmamasıyla doğrudan ilişkilidir. Eğer burundan kan gelmesi durumunda kan, mideye gitmezse, orucunuzun bozulma riski bulunmamaktadır. Ancak, durum tam tersi ise yani burundan gelen kan mideye ulaşırsa, bu durum orucunuzu bozabilir.

Duş Almak (Banyo Yapmak) Orucu Bozar mı?

Duş Almak (Banyo Yapmak) Orucu Bozar mı?

Oruçlu olan kişilerin, duş almasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Elbette ki burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır; suyun kulak, burun ya da ağız yoluyla vücuda girmemesi gerekmektedir.

Saç Boyatmak Orucu Bozar mı?

Saç Boyatmak Orucu Bozar mı?

Oruç tutan bir bireyin saçını boyaması, orucun geçerliliğini etkilemez. Saç boyası, gıda olarak tüketilebilir bir madde olmadığından dolayı orucu bozma durumu söz konusu olmaz.

Burun Spreyi Orucu Bozar Mı?

Burun Spreyi Orucu Bozar Mı?

Burun spreyi, gıda kategorisine girmeyen bir üründür. Dolayısıyla, oruç tutarken kullanılmasının orucu bozma gibi bir durumu ortaya çıkarması beklenmez.

Aşı Olmak Orucu Bozar mı?

Aşı Olmak Orucu Bozar mı?

Oruç tutan bir kişinin aşı olup olmaması, aşının besin değerine bağlıdır. Eğer aşı veya fitil, besin değeri taşımıyorsa, bu durum orucu bozmaz. Ancak bu konuda kesin bir hüküm vermek yerine, kişinin kendi durumunu ve aşının içeriğini dikkate alması önemlidir. 

Bu konuya dair en doğru yorumu Diyanet yapmıştır. Diyanet açıklaması ve detaylar aşağıda 👇

Ağda Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Ağda Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Oruç tutarken ağda veya epilasyon kullanarak tüylerinizi almanın herhangi bir sakıncası yoktur; bu durum orucunuzu bozmaz. Ancak ağda ve epilasyon işlemini kimin uyguladığı da orucun akıbetini etkileyebili. Detaylar aşağıda 👇

Adet Görmek Orucu Bozar mı?

Adet Görmek Orucu Bozar mı?

Adet dönemi, bir kadının orucunu geçersiz kılar ve bu durum kişinin iradesi dışında gerçekleşir.

Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?

Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?

Oruçlu bir kişinin makyaj yapması, orucunu bozmayacaktır. Ancak, bu durumda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Özellikle, gıda aroması içeren makyaj ürünlerinin kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

Oruçluyken Yüz Maskesi Yapılır mı?

Oruçluyken Yüz Maskesi Yapılır mı?

Cilt bakımı için kullanılan yüz maskeleri veya deriye sürülen merhemler, orucun geçerliliğini etkilemez. Bu tür bakım ürünleri, yeme veya içme eylemi olarak kabul edilmez.

Öpüşmek Orucu Bozar mı?

Öpüşmek Orucu Bozar mı?

Nefsine güvenemeyenler için, ailesini öpmek veya kucaklamak orucu bozan şeyler arasında yer alır. Ancak nefsine hakim olarak ve şefkatle yapılan öpücük orucu bozmaz.

Sigara İçmek Orucu Bozar mı?

Sigara İçmek Orucu Bozar mı?

Sigara tüketimi, orucun geçerliliğini sekteye uğratır. Bunun nedeni, sigara ve keyif verici maddeler oruçlu iken tüketilmez!

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
14
6
4
0
0
0
0
Eren

ağda olayı komik geldi bir kadın gidipde özel bölgesini bir erkeğe ağda yaptırmaz heralde diye düşünüyorum 😂

Hilkat Mamuk

Oruçken öpüşmeyi de düşünme bir zahmet ya, bunu soran var mı hakikaten!