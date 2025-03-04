Tükürük ve Balgam Yutmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Tükürüğünü Yutmak Orucu Bozar mı?

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle oruçla ilgili sorular da gündeme geldi. Oruç, yeme içme faaliyetlerinin kısıtlanmasıyla yerine getirilen bir ibadettir. Fakat bazı durumlar, orucun bozulmasına neden olabilir. Tükürük yutmanın da bu durumlardan biri olup olmadığı merak ediliyor.

Açıklamalara göre, Ramazan ayında oruç tutan kişinin tükürüğünü yutması orucu bozmaz. Tükürük ağız içinde salgılanan doğal bir durumdur. Bu nedenle bir kişi niyetli olsa dahi o kişi tükürüğünü yutabilir.