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Tükürük ve Balgam Yutmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Tükürüğünü Yutmak Orucu Bozar mı?

Tükürük ve Balgam Yutmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Tükürüğünü Yutmak Orucu Bozar mı?

Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 12:30

İslam dünyası bu sene de Mart ayında Ramazan'ı idrak ediyor. Ramazan ayında tutulması farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Cennet kapılarının ardına kadar açık olduğu Ramazan ayında orucunu tutan kişiler, ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek istiyor. Oruç tutarken akıllara takılan birçok soru olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de tükürük yutmakla alakalı sorular. Peki tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Sürekli tükürük yutmak orucu bozar mı? 

İşte Diyanet'in bu konudaki resmi açıklaması...

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Tükürük Yutmak Orucu Bozar mı?

Tükürük Yutmak Orucu Bozar mı?

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle oruçla ilgili sorular da gündeme geldi. Oruç, yeme içme faaliyetlerinin kısıtlanmasıyla yerine getirilen bir ibadettir. Fakat bazı durumlar, orucun bozulmasına neden olabilir. Tükürük yutmanın da bu durumlardan biri olup olmadığı merak ediliyor. 

Açıklamalara göre, Ramazan ayında oruç tutan kişinin tükürüğünü yutması orucu bozmaz. Tükürük ağız içinde salgılanan doğal bir durumdur. Bu nedenle bir kişi niyetli olsa dahi o kişi tükürüğünü yutabilir.

Balgam Yutmak Orucu Bozar mı?

Balgam Yutmak Orucu Bozar mı?

Balgam, insan vücudun salgıladığı bir salgı birikintisi olarak tanımlanır. Zaman zaman boğaz yolunda oluşan balgam kişiyi rahatsız eder. Diyanet'in açıklamasına göre, balgam yutmak, orucu bozmaz.

Balgam orucu bozan fiillerden biri sayılmaz, oruçluyken balgamın yutulması orucun sıhhatini olumsuz etkilemez.

Yanlışlıkla Balgam Yutunca Oruç Gider mi?

Yanlışlıkla Balgam Yutunca Oruç Gider mi?

Oruç tutan Müslümanların mümkün olduğunca balgamı yutmamaları gerekir. Fakat balgamı yutmak da kişinin orucuna zarar vermez. İstemeden balgam yuttuktan sonra kişi bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmalı ve balgam yutmaktan sakınmalıdır. İsteyerek balgam yutulması, kişinin orucuna zarar verebilir.

Diş Kanamasının Tükürükle Yutulması Orucu Bozar mı?

Diş Kanamasının Tükürükle Yutulması Orucu Bozar mı?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre diş kanaması orucu bozmaz. Diyanet'in açıklamasında yer alan ifadeler;

''Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).''

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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