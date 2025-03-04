Tükürük ve Balgam Yutmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Tükürüğünü Yutmak Orucu Bozar mı?
Tükürük ve Balgam Yutmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Tükürüğünü Yutmak Orucu Bozar mı?
İslam dünyası bu sene de Mart ayında Ramazan'ı idrak ediyor. Ramazan ayında tutulması farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Cennet kapılarının ardına kadar açık olduğu Ramazan ayında orucunu tutan kişiler, ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek istiyor. Oruç tutarken akıllara takılan birçok soru olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de tükürük yutmakla alakalı sorular. Peki tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Sürekli tükürük yutmak orucu bozar mı?
İşte Diyanet'in bu konudaki resmi açıklaması...
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Tükürük Yutmak Orucu Bozar mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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