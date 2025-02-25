Oruçluyken Banyo Yapılır mı, Duş Alınır mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?

Her yıl Ramazan ayında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan sürede farz ibadet olan oruç yerine getirilir. Oruç tutulurken yeme ve içme faaliyetleri kısıtlanır. Mübarek Ramazan ayında orucu bozan bazı durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi de banyo yapmak olabilir.

'Oruçken banyo yapmak orucu bozar mı?' sorusunun en doğru cevabını Diyanet'ten alıyoruz. Diyanet ''Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez.'' diyor.

Diyanet'e göre banyo yapmak orucu bozan durumlar arasında değildir.