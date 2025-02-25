Oruçluyken Banyo Yapılır mı, Duş Alınır mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?
Oruçluyken Banyo Yapılır mı, Duş Alınır mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?
İslam aleminin dört gözle beklediği Ramazan bu sene Mart ayında idrak edilecek. Ramazan ayında farz ibadetler yerine getirilecek, oruçlar tutulacak. Oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise bazı araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların başında 'banyo yapmak orucu bozar mı?' sorusu geliyor. Bu sorunun cevapları farklılık gösterse de en güvenilir cevap Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geliyor. Peki banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı?
İşte Diyanet'in açıklaması...
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Banyo Yapmak, Duş Almak Orucu Bozar mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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