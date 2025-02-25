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Oruçluyken Banyo Yapılır mı, Duş Alınır mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Banyo Yapılır mı, Duş Alınır mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?

Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 15:08

İslam aleminin dört gözle beklediği Ramazan bu sene Mart ayında idrak edilecek. Ramazan ayında farz ibadetler yerine getirilecek, oruçlar tutulacak. Oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise bazı araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların başında 'banyo yapmak orucu bozar mı?' sorusu geliyor. Bu sorunun cevapları farklılık gösterse de en güvenilir cevap Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geliyor. Peki banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı?

İşte Diyanet'in açıklaması...

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Banyo Yapmak, Duş Almak Orucu Bozar mı?

Banyo Yapmak, Duş Almak Orucu Bozar mı?

Her yıl Ramazan ayında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan sürede farz ibadet olan oruç yerine getirilir. Oruç tutulurken yeme ve içme faaliyetleri kısıtlanır. Mübarek Ramazan ayında orucu bozan bazı durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi de banyo yapmak olabilir.

'Oruçken banyo yapmak orucu bozar mı?' sorusunun en doğru cevabını Diyanet'ten alıyoruz. Diyanet ''Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez.'' diyor.

Diyanet'e göre banyo yapmak orucu bozan durumlar arasında değildir.

Oruç Tutarken Banyo Yapılır mı?

Oruç Tutarken Banyo Yapılır mı?

Oruç tutarken banyo yapılabilir, duş alınabilir. Ancak bazı noktalarda hassas olmak gereklidir. Diyanet, oruç tutan kişinin 'ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla' yıkanabileceğini söyler. 

Ağızdan veya burundan sindirim organlarına su ulaşmadıkça, oruçlu kişinin orucu bozulmaz. Tıpkı abdest alır gibi banyo yaparken de duş alırken de dikkatli olmak gerekir.

Hanefi Mezhebine Göre Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?

Hanefi Mezhebine Göre Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?

Hanefi mezhebine göre banyo yapmak orucu bozmaz. Ancak imsaktan sonra duş almak, banyo yapmak daha faydalıdır. 

Bu noktada Diyanet'in aktardığı bir örnek de şu şekildedir:

'Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25)''.

Oruçluyken Abdest Alınabilir mi?

Oruçluyken Abdest Alınabilir mi?

Müslümanlar Ramazan ayında farz ibadetleri olan oruca ve namaza devam eder. Namaz kılmak için abdest alınırken ağza su alınması gereklidir. 'Oruç tutarken abdest alınır mı?' sorusunun cevabı ise 'evet, alınabilir' olur. 

Oruç tutan Müslümanların niyetliyken su yutmayacak şekilde abdest alması oruçlarını bozmaz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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