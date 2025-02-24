Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Macunla, Misvakla Diş Fırçalanır mı?
Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Macunla, Misvakla Diş Fırçalanır mı?
Ramazan ayında İslam alemi farz ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek istiyor. 2025 senesinde Ramazan, 1 Mart Cumartesi itibarıyla başlıyor. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler 'oruçluyken diş fırçalanır mı?' sorusuna cevap arıyor. Sahur ve iftar saatleri arasında tutulan oruç, bazı durumlarda bozulabiliyor. Oruç tutan kimselerin bu durumlara karşı dikkatli davranması gerekiyor. Peki oruçluyken diş fırçalanır mı? Macunlu, macunsuz diş fırçalamak orucu bozar mı?
İşte Diyanet'in açıklaması...
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Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?
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Oruçluyken Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?
Macunla Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?
Oruç Tutarken Diş Fırçalanır mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Basladık yine ☹️
Başlığı okur okumaz bastım kahkahayı ustam😅 Elin adamları ölmüş beyni diriltmeye çalışıyo, bir de bizim yumoşların uğraştığı fasaryalara bak.