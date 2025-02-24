Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Macunla, Misvakla Diş Fırçalanır mı?

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de orucu bozan durumlar. Sahur vaktinden iftar vaktine kadar tutulan oruçlar, bazı durumlarda bozulabiliyor. Bu nedenle oruç tutan kimseler, orucu bozan durumları araştırıyor. Bu soruların başında, özellikle 'sahur saatinden sonra, ezan okunduktan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı?' sorusu geliyor.

Diyanet'e göre; Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).