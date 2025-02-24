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Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Macunla, Misvakla Diş Fırçalanır mı?

Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? Oruçluyken Macunla, Misvakla Diş Fırçalanır mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 22:29

Ramazan ayında İslam alemi farz ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek istiyor. 2025 senesinde Ramazan, 1 Mart Cumartesi itibarıyla başlıyor. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler 'oruçluyken diş fırçalanır mı?' sorusuna cevap arıyor. Sahur ve iftar saatleri arasında tutulan oruç, bazı durumlarda bozulabiliyor. Oruç tutan kimselerin bu durumlara karşı dikkatli davranması gerekiyor. Peki oruçluyken diş fırçalanır mı? Macunlu, macunsuz diş fırçalamak orucu bozar mı?

İşte Diyanet'in açıklaması...

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Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?

Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de orucu bozan durumlar. Sahur vaktinden iftar vaktine kadar tutulan oruçlar, bazı durumlarda bozulabiliyor. Bu nedenle oruç tutan kimseler, orucu bozan durumları araştırıyor. Bu soruların başında, özellikle 'sahur saatinden sonra, ezan okunduktan sonra diş fırçalamak orucu bozar mı?' sorusu geliyor.

Diyanet'e göre; Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). 

Oruçluyken Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?

Oruçluyken diş fırçalamak hakkında farklı görüşler mevcuttur. Kimileri özellikle macunla diş fırçalamanın orucu bozduğunu iddia eder. Ancak bu konuda en güvenilir kaynak olarak gösterilen Diyanet'in açıklamalarını dikkate almak daha doğru olacaktır. 

Diyanet bu noktada diş fırçalamanın orucu bozmadığını ancak bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. Diyanet, diş fırçalamanın orucu bozmadığını belirtmiştir. Ancak diş fırçalarken macunun veya suyun boğazdan kaçmamasına dikkat etmek gerekir. Bu durumda oruç bozulur.

Macunla Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?

Macunla Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?

Diyanet'in yaptığı paylaşıma göre oruç tutarken diş fırçalamak orucu bozmaz. Ancak günümüzde kullanılan macunların neredeyse hepsi aromalıdır. Bu sebeple oruç tutan kişiler aynı zamanda 'Macunla diş fırçalamak orucu bozar mı?' diye de araştırma yaparlar.

Diyanet'in açıklamasında yer alana ifade şu şekildedir; 'Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.' 

Yani, oruç tutarken diş fırçalamak ve macunla diş fırçalamak orucu bozmaz ancak boğazdan su veya macun kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Oruç Tutarken Diş Fırçalanır mı?

Oruç Tutarken Diş Fırçalanır mı?

Oruç tutarken diş fırçalamak orucu bozmaz. Fakat oruçluyken diş fırçalayınca macun veya su boğaza kaçarsa oruç bozulur. Bu nedenle oruç tutarken diş fırçalanabilir fakat dikkatli olmak gerekir.

Diyanet bu konudaki açıklamalarında dikkat edilmesi gereken hususlardan şu şekilde bahsetmiştir:

'Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Cindirella Man

Basladık yine ☹️

Anthony Hopkins

Başlığı okur okumaz bastım kahkahayı ustam😅 Elin adamları ölmüş beyni diriltmeye çalışıyo, bir de bizim yumoşların uğraştığı fasaryalara bak.