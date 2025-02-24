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Krem Sürmek Orucu Bozar mı? Oruçluyken Güneş Kremi, Merhem Sürülür mü?

Krem Sürmek Orucu Bozar mı? Oruçluyken Güneş Kremi, Merhem Sürülür mü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 23:52

Ramazan ayında farz ibadetler en doğru şekilde yerine getirilmeye çalışılıyor. Oruç ibadetiyle ilgili akıllara takılan birçok soru olabiliyor. Gündelik yaptığımız bazı hareketler, orucun bozulmasına yol açabiliyor. Bu durumlardan bir tanesi de krem sürmek olabilir. Sağlık amaçlı veya kozmetik amaçlı sürülen kremlerin orucu bozup bozmadığı araştırılıyor. 'Oruçluyken krem sürülür mü?' sorusuna en doğru cevabı ise Diyanet veriyor.

Peki ellere, yüze ve dudaklara krem sürmek orucu bozar mı? Güneş kremi veya merham sürmek orucu bozar mı?

İşte Diyanet'in cevabı...

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Krem Sürmek Orucu Bozar mı?

Krem Sürmek Orucu Bozar mı?

Ramazan ayında orucu bozan şeylerle ilgili bazen kafa karışıklıkları yaşanabiliyor. Özellikle deri üstüne uygulanan kremler konusunda farklı görüşler ortaya çıkabiliyor. Orucunu eksiksiz bir şekilde tamamlamak isteyen kişiler ise Diyanet'in yapmış olduğu açıklamalara güveniyor. 

Diyanet, 'krem sürmek orucu bozar mı?' sorusuna 'krem sürmek orucu bozmaz' yanıtını veriyor. Ancak bu noktada bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Oruçluyken Krem, Güneş Kremi Sürülür mü?

Oruçluyken Krem, Güneş Kremi Sürülür mü?

Oruçluyken krem veya merhem sürülebilir. Güneş kremi de diğer kremlerden farksız olarak oruç tutarken sürülebilir.

Diyanet'in oruçluyken krem sürmekle ilgili açıklamaları ise şu şekilde;

'Vücudumuza sürdüğümüz krem gibi unsurlar deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuttan emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu maddeleri emişi, çok az ve yavaş seyretmektedir. Diğer taraftan gerçekleşen bu işlem, yeme içme anlamına gelmemektedir. Yani vücuda sürülen merhem, krem veya yağ vücuda beslenme amaçlı olarak alınmamaktadır.'

'Bu sebeple, deri üzerine sürülen merhem, krem, yağ ya da yapıştırılan ilaçlı bantlar kesinlikle orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar)'

Açık Yaraya Krem Sürmek Orucu Bozar mı?

Açık Yaraya Krem Sürmek Orucu Bozar mı?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre açık yarayla ilgili herhangi farklı bir bilgi bulunmamaktadır. Vatandaşlar açık yaralardan kremin daha çabuk emildiğini düşündüğü için bu konuda sorgulama yaparlar. Bu noktada Diyanet'in açıklamasını dikkate almak en doğru karar olacaktır. 

Cildimize nemlendirici amaçlı krem sürmek ve açık yaraya krem sürmek arasında bir fark belirtilmemiştir. Ayrıca deri üzerine yapılan başka işlemlerin de (makyaj vs.) orucu bozmadığı belirtilmiştir.

Oruç Tutarken İlaçlı Bant Kullanmak Orucu Bozar mı?

Oruç Tutarken İlaçlı Bant Kullanmak Orucu Bozar mı?

Diyanet'in açıklamasına göre oruçluyken ilaçlı bant kullanmak orucu bozmaz. İlaçlı bant da tıpkı krem ya da merhem gibidir. 'Deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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