Krem Sürmek Orucu Bozar mı? Oruçluyken Güneş Kremi, Merhem Sürülür mü?
Krem Sürmek Orucu Bozar mı? Oruçluyken Güneş Kremi, Merhem Sürülür mü?
Ramazan ayında farz ibadetler en doğru şekilde yerine getirilmeye çalışılıyor. Oruç ibadetiyle ilgili akıllara takılan birçok soru olabiliyor. Gündelik yaptığımız bazı hareketler, orucun bozulmasına yol açabiliyor. Bu durumlardan bir tanesi de krem sürmek olabilir. Sağlık amaçlı veya kozmetik amaçlı sürülen kremlerin orucu bozup bozmadığı araştırılıyor. 'Oruçluyken krem sürülür mü?' sorusuna en doğru cevabı ise Diyanet veriyor.
Peki ellere, yüze ve dudaklara krem sürmek orucu bozar mı? Güneş kremi veya merham sürmek orucu bozar mı?
İşte Diyanet'in cevabı...
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Krem Sürmek Orucu Bozar mı?
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Oruçluyken Krem, Güneş Kremi Sürülür mü?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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