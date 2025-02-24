Krem Sürmek Orucu Bozar mı? Oruçluyken Güneş Kremi, Merhem Sürülür mü?

Ramazan ayında farz ibadetler en doğru şekilde yerine getirilmeye çalışılıyor. Oruç ibadetiyle ilgili akıllara takılan birçok soru olabiliyor. Gündelik yaptığımız bazı hareketler, orucun bozulmasına yol açabiliyor. Bu durumlardan bir tanesi de krem sürmek olabilir. Sağlık amaçlı veya kozmetik amaçlı sürülen kremlerin orucu bozup bozmadığı araştırılıyor. 'Oruçluyken krem sürülür mü?' sorusuna en doğru cevabı ise Diyanet veriyor.

Peki ellere, yüze ve dudaklara krem sürmek orucu bozar mı? Güneş kremi veya merham sürmek orucu bozar mı?

İşte Diyanet'in cevabı...