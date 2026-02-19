Oruçluyken Yüz Maskesi Yapılır mı? Yüz Maskesi ve Yüze Sürülen Kremler Orucu Bozar mı?
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında oruç tutmak önemli bir ibadettir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da orucu nelerin bozduğu ise merak ediliyor. Günümüzün en popüler sorularından biri de 'Yüz maskesi orucu bozar mı?' oluyor. Cilt sağlığına önem veren ve yüz maskesi uygulayan birçok kişi, bu durumun oruçlarını bozup bozmayacağını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına başvuruyor.
Peki, yüz maskesi orucu bozar mı? Oruçlu bir kişi yüz maskesi uygulayabilir mi?
İşte, detaylar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüz Maskesi Orucu Bozar mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Krem Sürmek Orucu Bozar mı?
Orucu Bozan Durumlar Nelerdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın