Oruçluyken Yüz Maskesi Yapılır mı? Yüz Maskesi ve Yüze Sürülen Kremler Orucu Bozar mı?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 09:32

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında oruç tutmak önemli bir ibadettir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da orucu nelerin bozduğu ise merak ediliyor. Günümüzün en popüler sorularından biri de 'Yüz maskesi orucu bozar mı?' oluyor. Cilt sağlığına önem veren ve yüz maskesi uygulayan birçok kişi, bu durumun oruçlarını bozup bozmayacağını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına başvuruyor.

Peki, yüz maskesi orucu bozar mı? Oruçlu bir kişi yüz maskesi uygulayabilir mi?

Yüz Maskesi Orucu Bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde bu konuya ilişkin bazı açıklamalar bulunuyor. Açıklamada, deri üzerine sürülen yağ, merhem ve benzeri maddelerin orucu bozup bozmayacağına dair bir konuyu ele alıyor. İşte açıklama:

''Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, elHidâye, II, 263264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr, III, 366, 367).''

Krem Sürmek Orucu Bozar mı?

Yukarıda da yer verilen ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan açıklamaya göre cilde krem, parfüm ya da merhem gibi ürünler sürmek orucu bozmaz. Çünkü cildin emiş hızının yavaşlığı ve bu eylemlerin yeme-içme anlamına gelmemesi '__deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz' şeklinde yorumlanmıştır.

Orucu Bozan Durumlar Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere, orucun temel prensipleri arasında yemek yemekten, su içmekten ve cinsel ilişkiden kaçınmak bulunur. Bu eylemler, nefsin bu tür ihtiyaçlarından feragat etmesini gerektirir ve oruç tutan bir kişi bu tür eylemleri gerçekleştirirse orucu bozulmuş olur. 

Gelin bir de bu konuda Diyanet'in açıklamasına göz atalım: 

'Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr, III, 386387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.'

