Oruçluyken Yüz Maskesi Yapılır mı? Yüz Maskesi ve Yüze Sürülen Kremler Orucu Bozar mı?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında oruç tutmak önemli bir ibadettir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da orucu nelerin bozduğu ise merak ediliyor. Günümüzün en popüler sorularından biri de 'Yüz maskesi orucu bozar mı?' oluyor. Cilt sağlığına önem veren ve yüz maskesi uygulayan birçok kişi, bu durumun oruçlarını bozup bozmayacağını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına başvuruyor.

Peki, yüz maskesi orucu bozar mı? Oruçlu bir kişi yüz maskesi uygulayabilir mi?

İşte, detaylar