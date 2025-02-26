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Oruçluyken Saç Boyanır mı? Saç Boyamak Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Saç Boyanır mı? Saç Boyamak Orucu Bozar mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 15:32

İslam alemi 2025 yılında Mart ayında Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyor. Ramazan ayında farz ibadetler yerine getiriliyor, özellikle oruç tutan Müslümanlar en doğru şekilde ibadetlerini yapmak istiyor. Gün doğumundan gün batımına tutulan oruç süresinde akıllara takılan sorular olabiliyor. Temelde bir şeyler yiyip içmekten uzak kalınan oruç ibadeti, bazı durumlarda bozulabiliyor. Peki bu durumlara saç boyamak dahil mi? 

Oruçluyken saç boyanır mı, oruç tutarken saç boyamak orucu bozar mı?

İşte Diyanet'in cevabı...

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Saç Boyatmak Orucu Bozar mı?

Saç Boyatmak Orucu Bozar mı?

Oruç ile ilgili birçok soru bu ibadeti yerine getirenlerin kafasını karıştırabiliyor. Bazı durumlarda oruç ibadeti bozulabiliyor, orucu düzgün bir şekilde tutmak isteyenler bu durumları araştırıyor. Bu durumlardan bir tanesi de saç boyamak.

'Oruçken saç boyamak orucu bozar mı?' sorusunun en doğru cevabını Diyanet'ten alıyoruz. Diyanet 'Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.' diyor.

Oruçluyken Saç Boyanır mı?

Oruçluyken Saç Boyanır mı?
www.yasamtonu.com

Oruçluyken saç boyanabilir. Oruç tutarken saç boyamak, mideye yemek veya su gitmesi ile ilgili bir durum değildir. Bu yüzden oruç tutan bir kimsenin saçını boyatması, orucuna zarar vermez.

Diyanet bu soruya 'Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.' diyerek cevap verir.

Oruçken Saç Kesilir mi?

Oruçken Saç Kesilir mi?

Oruöç, bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Vücuttaki kılları aldırmak, saç kestirmek veya tıraş olmak ise oruçla ilgili bir durum değildir. Bu nedenle oruç tutarken saç kestirmekte, saç kesmekte bir sıkıntı yoktur. 

Diyanet'in bu konudaki yorumu da şu şekildedir: 'Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz...Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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