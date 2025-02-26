Oruçluyken Saç Boyanır mı? Saç Boyamak Orucu Bozar mı?

Oruç ile ilgili birçok soru bu ibadeti yerine getirenlerin kafasını karıştırabiliyor. Bazı durumlarda oruç ibadeti bozulabiliyor, orucu düzgün bir şekilde tutmak isteyenler bu durumları araştırıyor. Bu durumlardan bir tanesi de saç boyamak.

'Oruçken saç boyamak orucu bozar mı?' sorusunun en doğru cevabını Diyanet'ten alıyoruz. Diyanet 'Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.' diyor.