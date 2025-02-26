Oruçluyken Saç Boyanır mı? Saç Boyamak Orucu Bozar mı?
Oruçluyken Saç Boyanır mı? Saç Boyamak Orucu Bozar mı?
İslam alemi 2025 yılında Mart ayında Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyor. Ramazan ayında farz ibadetler yerine getiriliyor, özellikle oruç tutan Müslümanlar en doğru şekilde ibadetlerini yapmak istiyor. Gün doğumundan gün batımına tutulan oruç süresinde akıllara takılan sorular olabiliyor. Temelde bir şeyler yiyip içmekten uzak kalınan oruç ibadeti, bazı durumlarda bozulabiliyor. Peki bu durumlara saç boyamak dahil mi?
Oruçluyken saç boyanır mı, oruç tutarken saç boyamak orucu bozar mı?
İşte Diyanet'in cevabı...
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Saç Boyatmak Orucu Bozar mı?
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Oruçluyken Saç Boyanır mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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