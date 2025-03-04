Burun Kanaması Orucu Bozar mı? Oruçluyken Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?
Burun Kanaması Orucu Bozar mı? Oruçluyken Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?
On bir ayın sutlanı Ramazan bu sene Mart ayında idrak ediliyor. Milyonlarca müslüman farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor. Yeme içme faaliyetlerinin kısıtlanarak yapıldığı bir ibadet olan oruç, bazı durumlarda ise istemeden de olsa bozulabiliyor. Bu gibi durumlarda orucun kazası gerekiyor. Burun kanaması da orucu bozup bozmadığı merak edilen konulardan bir tanesi. ''Burun kanaması orucu bozar mı?' sorusu oruç tutan kimseler tarafından araştırılıyor. Diyanet'e göre yalnızca burun kanamasıyla oruç bozulmuyor. Ancak bazı durumlarda dikkatli olmak gerekiyor.
Peki, burun kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken burundan kan gelirse ne olur?
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Burun Kanaması Orucu Bozar mı?
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Oruçluyken Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?
Burun Kanaması Orucu Etkiler mi?
Oruçluyken Burun Kanaması Kaza Gerektirir mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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