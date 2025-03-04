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Burun Kanaması Orucu Bozar mı? Oruçluyken Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?

Burun Kanaması Orucu Bozar mı? Oruçluyken Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 13:01

On bir ayın sutlanı Ramazan bu sene Mart ayında idrak ediliyor. Milyonlarca müslüman farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor. Yeme içme faaliyetlerinin kısıtlanarak yapıldığı bir ibadet olan oruç, bazı durumlarda ise istemeden de olsa bozulabiliyor. Bu gibi durumlarda orucun kazası gerekiyor. Burun kanaması da orucu bozup bozmadığı merak edilen konulardan bir tanesi. ''Burun kanaması orucu bozar mı?' sorusu oruç tutan kimseler tarafından araştırılıyor. Diyanet'e göre yalnızca burun kanamasıyla oruç bozulmuyor. Ancak bazı durumlarda dikkatli olmak gerekiyor. 

Peki, burun kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken burundan kan gelirse ne olur?

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Burun Kanaması Orucu Bozar mı?

Burun Kanaması Orucu Bozar mı?

11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu soruların başında da burun kanaması yer aldı. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, yalnızca burun kanaması orucu bozan bir durum değildir. 

Burundan gelen kan, istem dışı bir şekilde olur. Vücuttan çıkan kan, orucun sıhhatini bozmaz ve kişinin orucunu bozduğu düşünülmez. 

Fakat bir noktaya dikkat etmekte fayda vardır. Bilinçli olarak yutulan kan, kişinin orucunu bozabilir.

Oruçluyken Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?

Oruçluyken Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?

Vücuttan kan akması farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu kanamalar kişi oruçlu olduğu zamanda meydana gelirse kişinin orucunu bozmaya sebebiyet veren durumların arasında yer almaz. Bu yüzden kişi kan akmasının ardından da orucunu tutmaya devam edebilir. 

Diyanet tarafından yapılan açıklamada 'Oruçluyken kişinin kendiliğinden ya da darbe sonucu yaşadığı burun kanaması orucun kaza edilmesine sebep olmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır.' ifadelerine yer verilmiştir. 

Kan, istemeden de olsa az miktarda yutulursa bu durum kasıtlı olmadığı için kişinin orucu bozulmaz. Kişi, oruç ibadetine devam edebilir.

Burun Kanaması Orucu Etkiler mi?

Burun Kanaması Orucu Etkiler mi?

Kişi burundan akan kanı boğazından mideye inmeden tükürme yolu ile dışarı atarsa orucu bozulmaz. Fakat kişi, kanını bilinçli bir şekilde yutarsa kişinin orucu bozulmuş kabul edilir.

İstemsiz yutulan kan orucu bozmazken bilerek yutulan kan, kişinin orucunu bozar ve kaza gerektirir.

Oruçluyken Burun Kanaması Kaza Gerektirir mi?

Oruçluyken Burun Kanaması Kaza Gerektirir mi?

Burun kanaması orucu bozmadığı için kaza gerektirmez. Ancak kişi, kanama sonucu kendisini kötü hisseder ve orucunu bilinçli olarak açarsa bu durumda o günün kazası gerekir. Aynı şekilde, burun kanaması sonucu bir ilaç alındıysa, serum takıldıysa da oruç bozulur. Kişinin bu günü kaza olarak tekrarlaması gerekir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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