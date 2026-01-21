MasterChef Sergen'in Küslük Açıklamasından TRT Dizisindeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kadroyu güçlendirme çalışmaları süren Kızılcık Şerbeti'nde eski oyuncuların diziye dahil olacağı iddia edilmişti.
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, sadık izleyici kitlesiyle Uzak Şehir'e karşı muazzam bir direniş sergiliyor.
Var mısın Yok musun'la hayatımıza giren Hakan Hatipoğlu, Survivor'la adını iyice duyurmuştu.
NOW'ın Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki fenomen baba-oğul karakterini muhakkak hatırlarsınız.
20 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.
Survivor 2026'da yarışmacılar parkura giren keçiyle neye uğradığını şaşırdı.
MasterChef Altın Kupa geçtiğimiz gün sahibini buldu. Sergen, MasterChef Altın Kupa'yı kazanan isim oldu.
2016-2017 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nı muhakkak izlemişsinizdir.
NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak istikrarlı reytingleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.
Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Beyza bu kez herkesi üzdüğü bir açıklamayla gündeme geldi.
