MasterChef Sergen'in Küslük Açıklamasından TRT Dizisindeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT MasterChef Türkiye Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2026 - 15:45

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

21 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kadroyu güçlendirme çalışmaları süren Kızılcık Şerbeti'nde eski oyuncuların diziye dahil olacağı iddia edilmişti.

Dördüncü sezonun başında hem RTÜK incelemesine takılan hem de dört ana oyuncusunu kaybeden Kızılcık Şerbeti, kadrosunu ve hikayesini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İlhami karakterini canlandıran Fatih Gühan'ın ardından ünlü bir oyuncunun daha diziye döneceği öğrenildi.

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, sadık izleyici kitlesiyle Uzak Şehir'e karşı muazzam bir direniş sergiliyor.

TRT 1'in yeni dizilerinden Cennetin Çocukları'nda arka arkaya ayırlıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Arife'yi canlandıran Bihter Dinçel, diziye veda etmişti. Şimdi de Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncularından biri kadrodan ayrılıyor.

Var mısın Yok musun'la hayatımıza giren Hakan Hatipoğlu, Survivor'la adını iyice duyurmuştu.

Survivor'da ilk olarak yarışmacı olan Hakan Hatipoğlu, yarışmanın ardından uzun yıllardır Survivor Panorama sunuculuğu yapıyordu. Bu sezon programda yer almayınca 'Hakan Hatipoğlu Survivor Panorama'da neden yok?' diye merak edildi. Hakan, programa ve neden olmadığına dair açıklamada bulundu.

NOW'ın Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

NOW'ın sevilen dizisi Kıskanmak'ın yeni bölümünde Halit'i canlandıran Mehmet Günsür'ün rol aldığı bir sahnede geçmişte canlandırdığı Şehzade Mustafa'ya yapılan gönderme gündem oldu. Geçmişte şehzade ve padişahların yerde yemek yediğinden bahsedilen sahnede Halit'e bu konuda fikrinin sorulduğu anlar hepimizi geçmişi götürdü.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki fenomen baba-oğul karakterini muhakkak hatırlarsınız.

Bir dönemin fenomen yapımı Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal, geçen ay yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Yan yana verdikleri kare kısa sürede yoğun ilgi görürken, iki isim bu buluşmayı Yeraltı dizisiyle taçlandırdı. Böylece ikili, ekranlarda ikinci kez aynı projede izleyici karşısına çıkmış olacak.

20 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.

Geçtiğimiz hafta Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi 10 reytinge merdiven dayayarak rekor bir başlangıç yapmıştı. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi ikinci bölümüyle 10+ reyting alarak Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in zirvesine ortak oldu. Rakibi Rüya Gibi ilk haftadan gün değiştirdi.

Survivor 2026'da yarışmacılar parkura giren keçiyle neye uğradığını şaşırdı.

Survivor 2026'da oyun alanında şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacılar oyuna başlamak için hazırda beklerken meraklı bir keçi bir anda parkura daldı. Yarışmacılar oyuna başlamak için keçinin parkuru bitirmesini bekledi.

MasterChef Altın Kupa geçtiğimiz gün sahibini buldu. Sergen, MasterChef Altın Kupa'yı kazanan isim oldu.

Sergen ve Hasan neden küstü diye merak edilirken yarışma boyunca konuya ilişkin açıklama yapmadılar. Şampiyonluk sonrası Gel Konuşalım'a katılan Sergen, Hasan'la küslüğü hakkında konuştu.

2016-2017 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nı muhakkak izlemişsinizdir.

Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Hayat Şarkısı'nda Kerim'in küçüklüğünü canlandıran Taha Yusuf Tan, yıllar sonra ekrana geri döndü. Hayat Şarkısı'nın çocuk oyuncusu Güller ve Günahlar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Çocuk oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak istikrarlı reytingleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

NOW'ın sevilen dizilerinden Kıskanmak'ın yeni bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı. Diziye sonradan dahil olan bir oyuncu ölerek diziye veda etti. Karakterin ölümü seyirciyi şoke ederken hikayenin ne yönde ilerleyeceği merak yarattı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk sezonuyla fenomen olmayı başardı. Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısı hikayesi ve oyuncu seçimiyle doğrudan bağlantılı olurken reyting rekortmeni dizinin yönetmenliğini üstlenen Çağrı Bayrak, diziye seçilen ilk oyuncuyu açıkladı.

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Beyza bu kez herkesi üzdüğü bir açıklamayla gündeme geldi.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler konseptiyle izleyiciler tarafından çok sevildi. Yarışmanın en çok sevilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza'nın oyunda aldığı sayı sonrası babasıyla ilişkisi merak edildi. Beyza'nın konseyde anlattığı babasıyla ilişkisi herkesi üzdü.

