Düşen Reytingler Toparlanmaya Çalışılıyor: Kızılcık Şerbeti'ne Eski Bir Oyuncu Daha Dönüyor




Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2026 - 15:11

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz üç sezon büyük bir başarı yakalamıştı. Dördüncü sezonun başında hem RTÜK incelemesine takılan hem de dört ana oyuncusunu kaybeden Kızılcık Şerbeti, kadrosunu ve hikayesini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. 

İlhami karakterini canlandıran Fatih Gühan'ın ardından ünlü bir oyuncunun daha diziye döneceği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kadroyu güçlendirme çalışmaları süren Kızılcık Şerbeti'nde eski oyuncuların diziye dahil olacağı iddia edilmişti.



Bu iddiaların ardından İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan, diziye geri döndü ve hem Nursema'yı hem izleyiciyi şaşkına çevirdi. Hikayenin nasıl işleneceği ise merak konusu oldu.

İlhami karakterinin ardından babası Ulvi'nin de Kızılcık Şerbeti'ne döneceği öğrenildi.



Hamdi Alkan'ın canlandırdığı Ulvi karakteri, İlhami'nin diziden ayrılmasıyla birlikte ayrılmıştı. Hamdi Alkan'ın önümüzdeki hafta diziye yeniden dahil olacağı öğrenildi.



TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
