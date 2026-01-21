Düşen Reytingler Toparlanmaya Çalışılıyor: Kızılcık Şerbeti'ne Eski Bir Oyuncu Daha Dönüyor
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz üç sezon büyük bir başarı yakalamıştı. Dördüncü sezonun başında hem RTÜK incelemesine takılan hem de dört ana oyuncusunu kaybeden Kızılcık Şerbeti, kadrosunu ve hikayesini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
İlhami karakterini canlandıran Fatih Gühan'ın ardından ünlü bir oyuncunun daha diziye döneceği öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kadroyu güçlendirme çalışmaları süren Kızılcık Şerbeti'nde eski oyuncuların diziye dahil olacağı iddia edilmişti.
İlhami karakterinin ardından babası Ulvi'nin de Kızılcık Şerbeti'ne döneceği öğrenildi.
