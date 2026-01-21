Survivor Beyza'nın Babasıyla İlgili Anlattıkları Herkesi Üzdü

Acun Ilıcalı'yı bile şaşırtan ve kendisini çözememesine neden olan konuşmalarıyla gündem olan Beyza, bu kez herkesi üzen bir konuyla gündeme geldi. Oyun sonrası aldığı sayıda 'Baba, beni izlediğini biliyorum. teşekkür ederim.' dedi. Ada konseyinde ise Acun Ilıcalı, Beyza'ya babasıyla arasının iyi olup olmadığını sordu.