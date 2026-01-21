onedio
Survivor Beyza'nın Babasıyla İlgili Anlattıkları Herkesi Üzdü

Merve Ersoy
21.01.2026 - 08:39

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler konseptiyle izleyiciler tarafından çok sevildi. Yarışmanın en çok sevilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza'nın oyunda aldığı sayı sonrası babasıyla ilişkisi merak edildi. Beyza'nın konseyde anlattığı babasıyla ilişkisi herkesi üzdü.

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Beyza bu kez herkesi üzdüğü bir açıklamayla gündeme geldi.

Acun Ilıcalı'yı bile şaşırtan ve kendisini çözememesine neden olan konuşmalarıyla gündem olan Beyza, bu kez herkesi üzen bir konuyla gündeme geldi. Oyun sonrası aldığı sayıda 'Baba, beni izlediğini biliyorum. teşekkür ederim.' dedi. Ada konseyinde ise Acun Ilıcalı, Beyza'ya babasıyla arasının iyi olup olmadığını sordu.

Ada konseyinde babasıyla ilişkisini anlatan Beyza, "Hiç olmadı gibi" dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
