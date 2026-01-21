Survivor Beyza'nın Babasıyla İlgili Anlattıkları Herkesi Üzdü
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler konseptiyle izleyiciler tarafından çok sevildi. Yarışmanın en çok sevilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza'nın oyunda aldığı sayı sonrası babasıyla ilişkisi merak edildi. Beyza'nın konseyde anlattığı babasıyla ilişkisi herkesi üzdü.
Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Beyza bu kez herkesi üzdüğü bir açıklamayla gündeme geldi.
Ada konseyinde babasıyla ilişkisini anlatan Beyza, "Hiç olmadı gibi" dedi.
