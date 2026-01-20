Uzak Şehir 2025’te En Çok Verilen Kız İsmini Etkiledi
2025 yılında en çok tercih edilen isimler geçtiğimiz günlerde veriler doğrultusunda açıklanmıştı. 2025’e damga vuran isimler öğrenilince Uzak Şehir dizisinin etkisi de gözler önüne serildi. Alya karakteri adeta 2025’e yön vermişti. Gelin detaylara geçelim!
Kız bebeklerde en çok verilen isim 2025’te Alya oldu.
Dizinin ana karakterlerinden Alya, izleyicide güçlü bir karşılık buldu.
