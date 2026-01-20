onedio
Uzak Şehir 2025’te En Çok Verilen Kız İsmini Etkiledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.01.2026 - 15:11

2025 yılında en çok tercih edilen isimler geçtiğimiz günlerde veriler doğrultusunda açıklanmıştı. 2025’e damga vuran isimler öğrenilince Uzak Şehir dizisinin etkisi de gözler önüne serildi. Alya karakteri adeta 2025’e yön vermişti. Gelin detaylara geçelim!

Kız bebeklerde en çok verilen isim 2025’te Alya oldu.

Geçtiğimiz yıl listenin başında yer alan Defne, bu kez zirveyi Alya’ya bıraktı. Yıl boyunca toplam 889 bin 598 bebek doğarken, Alya ismi kısa sürede öne çıktı. İsmin bu hızlı yükselişinde televizyon ekranlarının etkisi dikkat çekti. Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, bu değişimin merkezinde yer aldı.

Dizinin ana karakterlerinden Alya, izleyicide güçlü bir karşılık buldu.

Dizinin ana karakterlerinden Alya, izleyicide güçlü bir karşılık buldu. Sinem Ünsal’ın canlandırdığı karakter; kararlı duruşu, duygusal derinliği ve güçlü kadın temsiliyle öne çıktı. Alya karakteri, dizinin ilk bölümlerinden itibaren sosyal medyada sıkça konuşuldu. Paylaşımlar, alıntılar ve sahnelerle karakter kısa sürede popülerleşti. Bu ilgi, yalnızca ekranla sınırlı kalmadı. Alya ismi, birçok aile için anlamlı ve modern bir tercih haline geldi. Uzmanlar, dizilerin isim trendleri üzerindeki etkisinin son yıllarda giderek arttığını vurguluyor. Uzak Şehir’in yarattığı etki, bunun güncel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. 2025, Alya ismiyle hem ekranlarda hem nüfus kayıtlarında iz bırakan bir yıl oldu.

Diğer isimlere göz atmak isterseniz 👇

