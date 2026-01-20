Uzak Şehir 2025’te En Çok Verilen Kız İsmini Etkiledi

Dizinin ana karakterlerinden Alya, izleyicide güçlü bir karşılık buldu. Sinem Ünsal’ın canlandırdığı karakter; kararlı duruşu, duygusal derinliği ve güçlü kadın temsiliyle öne çıktı. Alya karakteri, dizinin ilk bölümlerinden itibaren sosyal medyada sıkça konuşuldu. Paylaşımlar, alıntılar ve sahnelerle karakter kısa sürede popülerleşti. Bu ilgi, yalnızca ekranla sınırlı kalmadı. Alya ismi, birçok aile için anlamlı ve modern bir tercih haline geldi. Uzmanlar, dizilerin isim trendleri üzerindeki etkisinin son yıllarda giderek arttığını vurguluyor. Uzak Şehir’in yarattığı etki, bunun güncel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. 2025, Alya ismiyle hem ekranlarda hem nüfus kayıtlarında iz bırakan bir yıl oldu.