Kainat Güzeli Yarışmasının Yetkilisinden Şoke Eden Sözler: "Evli ve Trans Kadınlar Yarışmayı Kazanamaz"
Kainat Güzeli Yarışmasının Yetkilisinden Şoke Eden Sözler: "Evli ve Trans Kadınlar Yarışmayı Kazanamaz"
Miss Universe 2024'te tabular yıkılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 60 yaşındaki bir kadının katıldığı güzellik yarışmasında artık trans kadınlar da yer alıyor. Fakat Kainat Güzeli Yarışması yetkilisinin sızdırılan bir videosunda sarf ettiği sözler, herkesi şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eylül 2024'te düzenlenecek olan Kainat Güzeli yarışması için ülkelerdeki rekabet kıyasıya sürüyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Arjantin'de düzenlenen yarışmada ise 60 yaşındaki bir kadın birinci oldu.
Kainat Güzeli Yarışması, tabuları yıkıyor gibi görünse de aslında kapalı kapılar ardında durum biraz farklı.
Kainat Güzeli Yarışması yönetim kurulu üyesinin sızdırılan videoda trans ve evli kadınların da yarışmaya katılabileceğini söylediği ancak "kazanamayacaklarını da" belirttiği görüldü.
Jakrajutatip, sızdırılan videonun gizlice çekilip bilinçli olarak servis edildiğini ve çarpıtıldığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mayıs ayında ise önce Miss USA, ardından da Miss Teen USA güzelleri, taçlarından feragat etmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın