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Kainat Güzeli Yarışmasının Yetkilisinden Şoke Eden Sözler: "Evli ve Trans Kadınlar Yarışmayı Kazanamaz"

Kainat Güzeli Yarışmasının Yetkilisinden Şoke Eden Sözler: "Evli ve Trans Kadınlar Yarışmayı Kazanamaz"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.06.2024 - 17:31

Miss Universe 2024'te tabular yıkılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 60 yaşındaki bir kadının katıldığı güzellik yarışmasında artık trans kadınlar da yer alıyor. Fakat Kainat Güzeli Yarışması yetkilisinin sızdırılan bir videosunda sarf ettiği sözler, herkesi şaşkına çevirdi.

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Eylül 2024'te düzenlenecek olan Kainat Güzeli yarışması için ülkelerdeki rekabet kıyasıya sürüyor.

Eylül 2024'te düzenlenecek olan Kainat Güzeli yarışması için ülkelerdeki rekabet kıyasıya sürüyor.

Son yıllarda ise güzellik yarışmalarının formatında değişikliğe gidiliyor. 2023 yılında ilk kez iki trans birey ve iki anne podyuma çıkarak adlarını tarihe yazdırmıştı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Arjantin'de düzenlenen yarışmada ise 60 yaşındaki bir kadın birinci oldu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Arjantin'de düzenlenen yarışmada ise 60 yaşındaki bir kadın birinci oldu.

Arjantin'de bir yarışmada birinci olan 60 yaşındaki kadın, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan elemelerde de birinci olursa, Miss Universe yarışmasında Arjantin'i temsil edecek.

Detaylar için;

Kainat Güzeli Yarışması, tabuları yıkıyor gibi görünse de aslında kapalı kapılar ardında durum biraz farklı.

Kainat Güzeli Yarışması, tabuları yıkıyor gibi görünse de aslında kapalı kapılar ardında durum biraz farklı.

Vox'un aktardığı habere göre, Kainat Güzeli Yarışması yönetim kurulu üyesi Anne Jakapong Jakrajutatip'in yönetim kurulu toplantısındaki bir videosu sızdırıldı.

Kainat Güzeli Yarışması yönetim kurulu üyesinin sızdırılan videoda trans ve evli kadınların da yarışmaya katılabileceğini söylediği ancak "kazanamayacaklarını da" belirttiği görüldü.

Kainat Güzeli Yarışması yönetim kurulu üyesinin sızdırılan videoda trans ve evli kadınların da yarışmaya katılabileceğini söylediği ancak "kazanamayacaklarını da" belirttiği görüldü.

Paylaşılan videoda, yönetim kurulu üyesinin 'Trans kadınlar, evli ve boşanmış kadınlar... Evet herkesin de istediği gibi, sosyal katılım açısından herkes katılabilir ve rekabet edebilir ancak kazanamaz. Politikamız belli' sözleri tepki çekti.

Jakrajutatip, sızdırılan videonun gizlice çekilip bilinçli olarak servis edildiğini ve çarpıtıldığını iddia etti.

Jakrajutatip, sızdırılan videonun gizlice çekilip bilinçli olarak servis edildiğini ve çarpıtıldığını iddia etti.

'Kötü niyetli olarak düzenlenen bu video bağlam dışıydı ve diğer insanları manipüle etmek için kullanıldı; bu da kamuoyunda kafa karışıklığına, yanlış anlaşılmaya ve yanlış sonuçlara yol açtı' açıklamasında bulundu.

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Mayıs ayında ise önce Miss USA, ardından da Miss Teen USA güzelleri, taçlarından feragat etmişti.

Mayıs ayında ise önce Miss USA, ardından da Miss Teen USA güzelleri, taçlarından feragat etmişti.

ABD güzeli seçilen iki kişinin taçlarından feragat etmesi ise yarışmada yaşanan psikolojik baskılar konusunda endişelerin artmasına neden olmuştu.

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