Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Cilt Güzelliği İçin Yemeklerin Nasıl Pişirilmesi Gerektiğini Açıkladı
Cildinizin yaşlanması veya cilt problemleri yalnızca ona nasıl davrandığınızla ilgili değil. Aynı zamanda yiyip içtiğiniz şeyler de cildiniz üzerinde son derece etkili. Örneğin şekerli gıdalar, cildin en önemli yapıları olan kollajen ve elastin proteinlere zarar verebilir.
Peki yemek pişirme yöntemlerinin de cilt kusurlarıyla ilgili olduğunu biliyor muydunuz?
Yeme alışkanlıklarımız, cildimiz üzerinde son derece etkili.
Peki yemek pişirme yöntemleri cildimizi nasıl etkiliyor?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
