Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Cilt Güzelliği İçin Yemeklerin Nasıl Pişirilmesi Gerektiğini Açıkladı

Cildinizin yaşlanması veya cilt problemleri yalnızca ona nasıl davrandığınızla ilgili değil. Aynı zamanda yiyip içtiğiniz şeyler de cildiniz üzerinde son derece etkili. Örneğin şekerli gıdalar, cildin en önemli yapıları olan kollajen ve elastin proteinlere zarar verebilir.

Peki yemek pişirme yöntemlerinin de cilt kusurlarıyla ilgili olduğunu biliyor muydunuz?