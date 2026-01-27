onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Cilt Güzelliği İçin Yemeklerin Nasıl Pişirilmesi Gerektiğini Açıkladı

Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Cilt Güzelliği İçin Yemeklerin Nasıl Pişirilmesi Gerektiğini Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 08:55

Cildinizin yaşlanması veya cilt problemleri yalnızca ona nasıl davrandığınızla ilgili değil. Aynı zamanda yiyip içtiğiniz şeyler de cildiniz üzerinde son derece etkili. Örneğin şekerli gıdalar, cildin en önemli yapıları olan kollajen ve elastin proteinlere zarar verebilir.

Peki yemek pişirme yöntemlerinin de cilt kusurlarıyla ilgili olduğunu biliyor muydunuz?

Yeme alışkanlıklarımız, cildimiz üzerinde son derece etkili.

Yeme alışkanlıklarımız, cildimiz üzerinde son derece etkili.

Eğer cildinizin güzelliğinin yalnızca ona nasıl davrandığınızla ilgili olduğunu sanıyor ve o şekilde düzeltmeye çalışıyorsanız, yanılıyorsunuz. Vücudunuzda ters giden birtakım şeyler de kendini cilt problemleri olarak gösterebilir. Örneğin fazla miktarda şeker tüketimi, şekerin proteinlere bağlanıp proteinin yapısını değiştirmesine neden olur. Bu birleşme sonucu cildin en önemli yapıları olan kollajen ve elastin proteinleri zarar görebilir. Cildin elastikliğini sağlayan yapıların bozulması da kırışıklığa neden olur. Aynı şekilde fazla şeker tüketimi akne problemlerine neden olabilir.

Karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenme de aknenin en büyük sebepleri arasındadır. Fakat sadece yediklerimiz değil, onları nasıl yediğimiz de cildimiz üzerinde etkili oluyor. Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda yemek pişirme stillerinin cildimizi nasıl etkilediğini açıkladı.

Peki yemek pişirme yöntemleri cildimizi nasıl etkiliyor?

Peki yemek pişirme yöntemleri cildimizi nasıl etkiliyor?
twitter.com

Küçükusta'nın paylaşımın tamamı şu şekilde;

'Ciltlerinin pırıl pırıl, dümdüz, parlak ve kaymak gibi olmasını isteyen kadınlara seslenyorum.

Yemeklerinizi buharda pişirin, haşlama yapın, güveç yapın veya kaynatın. Izgara, tavada kızartma ve fırınlama, cilt elastikiyetini bozan, kırışıklıkları artıran ve yüzün sarkmasına sebep olan diyet kaynaklı 'ileri glikasyon ürünlerini (AGE)' artırır.

AGE nedir?

AGE, şekerlerin (glikoz gibi) proteinler, lipidler veya nükleik asitlerle enzim olmadan gerçekleşen reaksiyonlar sonucu oluşan heterojen ve potansiyel olarak zararlı bileşiklerdir.

Vücutta tabii olarak oluşabildiği gibi, özellikle yüksek ısıda kuru pişirme yöntemleri (ızgara, kızartma, fırınlama) sırasında gıdalarda da yoğunlaşır – bu reaksiyon Maillard reaksiyonu olarak bilinir ve yiyeceklere kahverengi renk ile lezzet verir.

AGE' ler vücutta biriktikçe çeşitli sağlık sorunlarına yol açar çünkü hücre yapılarını bozar, enflamasyonu ve oksidatif stresi artırır, doku onarımını engeller ve hücreleri erken yaşlanmaya karşı daha duyarlı hale getirir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın