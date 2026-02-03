Doğduğun Yıla Göre Senin Makyajın!

Makyaj bazen trendleri takip etmekle ilgilidir, bazen de fark etmeden içine doğduğun ruh halini taşır. Çocukken gördüğün makyajlar, gençliğinde özenip baktıkların, “abartılı” ya da “doğal” dediğin şeyler… Hepsi senin estetik algını sessizce şekillendirdi. Belki farkında değilsin ama doğduğun yıl, makyaj tercihlerine düşündüğünden daha fazla etki ediyor. Kimi yıllar net çizgileri sever, kimi yıllar “yok gibi ama var” makyajı… Peki seninki hangisi?

Hazırsan, doğduğun yılı seç ve makyaj aynana yakından bakalım!