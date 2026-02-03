onedio
Doğduğun Yıla Göre Senin Makyajın!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.02.2026 - 16:13

Makyaj bazen trendleri takip etmekle ilgilidir, bazen de fark etmeden içine doğduğun ruh halini taşır. Çocukken gördüğün makyajlar, gençliğinde özenip baktıkların, “abartılı” ya da “doğal” dediğin şeyler… Hepsi senin estetik algını sessizce şekillendirdi. Belki farkında değilsin ama doğduğun yıl, makyaj tercihlerine düşündüğünden daha fazla etki ediyor. Kimi yıllar net çizgileri sever, kimi yıllar “yok gibi ama var” makyajı… Peki seninki hangisi?

Hazırsan, doğduğun yılı seç ve makyaj aynana yakından bakalım!

Doğduğun Yıla Göre Senin Makyajın!

