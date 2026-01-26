onedio
Doğduğun Aya Göre Sessizce Yaptığın Toksik Davranış!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.01.2026 - 00:12

Kimse bilerek toksik olmak istemez. Çoğu zaman bunu “iyi niyet”, “kendini koruma” ya da “alışkanlık” sanırız. Ama bazı davranışlar vardır ki sessizdir, fark edilmesi zordur ve en çok da yakın ilişkilerde kendini gösterir. Bu testte tek yapman gereken doğduğun ayı seçmek. Sonuç, farkında olmadan sergilediğin toksik davranışı ve bunun nedenlerini gösterecek.

Hazırsan başlayalım!

