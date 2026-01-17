Bir İnsanın Sana Aşık Olması Ne Kadar Sürer?

Bazı insanlar vardır, odaya girer girmez fark edilir. Bazılarıysa yavaş yavaş, cümle aralarına, bakışların arasına sızar. Aşk da tıpkı bunun gibi; bazen bir anda olur, bazen zaman ister, bazen de “ben anlamadım bile ne ara oldu” dedirtir. Bu testte dış görünüşten iletişim tarzına, duygusal reflekslerinden hayata bakışına kadar pek çok küçük ama etkili detaya bakıyoruz. Verdiğin cevaplar, birinin sana ne kadar sürede aşık olabileceğine dair güçlü ipuçları veriyor.

Hazırsan başlayalım… Çünkü bazı insanlar seni tanımaya başlar başlamaz kalbini kaptırıyor olabilir.