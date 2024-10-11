Eyvah Yaşlanıyorum, Çok mu Geç Kaldım?

Kimimiz yavaş, kimimiz hızlı hepimiz yaş alıyoruz. Yıllar kimimize iyi, kimimize daha kötü davranıyor. Başka bir deyişle kimimiz kendine iyi davranıyor, kimimiz de kötü.

Peki çok mu geç kaldım, bir şeyler yapamaz mıyım, yakalayamaz mıyım geçen yılları, yaşlanma belirtilerini azaltamaz mıyım?

Günümüzde cerrahi ile pek çok şeyi yapmanın mümkün olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ya cerrahi yöntemlere başvurmak istemiyorsak… Gelişen teknoloji ile Medikal estetik yani cerrahi dışı uygulamalarla artık pek çok şeyi yapmak mümkün. Peki, doğru zaman ne zaman, ben çok mu geç kaldım? Gelin beraber bakalım.

Elbette ki öncelikli olan vücudunuza ve ruhunuza iyi bakmak ve yaşlanıp yıpranmalarını yavaşlatmak. Siz kendinize iyi bakmaz bedeninize ve ruhunuza iyi davranmazsanız hem yaşlanma etkilerini daha hızlı ve çok görürsünüz hem de yapılan antiaging veya estetik uygulamalardan istediğiniz sonucu alamazsınız. Bu ileriki yazılarımızın konusu olsun. Bir kenara koyalım. Gelelim yılların dış görüntümüzde oluşturduğu etkilere, neler yapabilirize.

Amaç adında da olduğu gibi antiaging yani yaşlanma karşıtı tedaviler ise temel kural: Ne kadar erken, o kadar iyi olacaktır. Erken de ne kadar erken, erken yaşlarda neler yapmalıyım? Ergenlik çağında, cildimizi iyi temizleyip, güneş ışını gibi temel yaşlandırıcı faktörlerden korunmaya başlayarak başlayan, yirmili yaşların sonunda cildimizden bir şeyler eksilmeye başladığında eksilenleri tamamlamaya çalışacak kadar erken.