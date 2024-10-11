Eyvah Yaşlanıyorum, Çok mu Geç Kaldım?
Eyvah Yaşlanıyorum, Çok mu Geç Kaldım?
Bir gün aynaya bir baktım gözlerimin altı çökmüş, göz kenarlarımda çizgiler, kaşlarım inmeye başlamış, yanaklarım eskisi kadar yüksek, çene hattım eskisi kadar düz değil, boynumda gevşemeler. Eyvah! Yaşlanıyorum! Bir şeyler yapmak için çok mu geç kaldım, tren kaçtı mı, yakalayamaz mıyım?
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Bir çoğumuzun hayatın koşturması arasında fark edemediği, bir an durup aynaya baktığında, genellikle de hayatının zorlu bir döneminin sonunda fark ettiği acı gerçek: Evet, hepimiz yaşlanıyoruz.
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Yaş geldi otuza, yavaş yavaş gidiyor otuz beş, kırka, çok mu geç kaldım yakalamaya?
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