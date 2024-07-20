Görüş Bildir
Haberler
TV
Yabani'nin Alaz Oğlan'ı Bertan Asllani, Karakteri Hakkında İlk Kez Konuştu!

Yabani'nin Alaz Oğlan'ı Bertan Asllani, Karakteri Hakkında İlk Kez Konuştu!

Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 16:02

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'de Alaz karakterine hayat veren Bertan Asllani, karakteri hakkında ilk kez itiraflarda bulundu.

KAYNAK: Hakan Gence

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'deki Alaz karakteriyle hepimizin gönlünü fetheden Bertan Asllani son dönemin parlayan yıldızı.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'deki Alaz karakteriyle hepimizin gönlünü fetheden Bertan Asllani son dönemin parlayan yıldızı.

Yabani'deki performansıyla inanılmaz bir kitleyi arkasına alan Asllani, özellikle dizideki Asi ve Alaz aşkıyla beğenilirken, karakteri hakkında Hakan Gence'ye konuştu.

Yabani'deki performansıyla inanılmaz bir kitleyi arkasına alan Asllani, özellikle dizideki Asi ve Alaz aşkıyla beğenilirken, karakteri hakkında Hakan Gence'ye konuştu.

Hakan Gence'ye özel hayatı ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Asllani, özellikle Alaz karakterinin hayatını nasıl değiştirdiğine değindi.

Hakan Gence'ye özel hayatı ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Asllani, özellikle Alaz karakterinin hayatını nasıl değiştirdiğine değindi.

"Çok keyifliyim, güzel bir projede, güzel bir ekiple birlikte olmak çok değerli. Yaptığımız işte doğru karakter de çok önemli, Alaz’ı çok sevdim, insanlarda da güzel bir etki bıraktı."

"Çok keyifliyim, güzel bir projede, güzel bir ekiple birlikte olmak çok değerli. Yaptığımız işte doğru karakter de çok önemli, Alaz’ı çok sevdim, insanlarda da güzel bir etki bıraktı."

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın