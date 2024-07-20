Yabani'nin Alaz Oğlan'ı Bertan Asllani, Karakteri Hakkında İlk Kez Konuştu!
Yabani'nin Alaz Oğlan'ı Bertan Asllani, Karakteri Hakkında İlk Kez Konuştu!
NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'de Alaz karakterine hayat veren Bertan Asllani, karakteri hakkında ilk kez itiraflarda bulundu.
KAYNAK: Hakan Gence
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'deki Alaz karakteriyle hepimizin gönlünü fetheden Bertan Asllani son dönemin parlayan yıldızı.
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Yabani'deki performansıyla inanılmaz bir kitleyi arkasına alan Asllani, özellikle dizideki Asi ve Alaz aşkıyla beğenilirken, karakteri hakkında Hakan Gence'ye konuştu.
Hakan Gence'ye özel hayatı ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Asllani, özellikle Alaz karakterinin hayatını nasıl değiştirdiğine değindi.
"Çok keyifliyim, güzel bir projede, güzel bir ekiple birlikte olmak çok değerli. Yaptığımız işte doğru karakter de çok önemli, Alaz’ı çok sevdim, insanlarda da güzel bir etki bıraktı."
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