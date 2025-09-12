onedio
Türkler Neden Mısır’ın Sharm El Sheikh Bölgesine Akın Ediyor?

Dilara Şimşek
12.09.2025 - 20:24

Son iki yıldır Mısır’ın Sharm El Sheikh (Şarm El-Şeyh) bölgesi Türkler arasında revaçta. Cazip destinasyonlardan biri haline gelen Mısır’a giden Türk turist sayısı geçen sene yüzde 70 arttı ve 250 bine ulaştı. Peki Türkler neden Sharm El Sheikh’e akın etti?

Kaynak: Ekonomim/Selenay Yağcı

Schengen vizesi alamayanlar rotasını vizesiz ülkelere çevirdi. Mısır’a gidiş artış gösterdi.

Avrupa ülkelerine gidiş için gerekli olan Schengen vizesi ücreti ve belgeleri toplamasıyla zaten zor bir süreçken buna eklenen vize retleri ise Türk vatandaşlarını bezdirdi. Bu nedenle Türk vatandaşları son yıllarda rotasını vizesiz ülkelere kaydırdı. Bir ara vizesiz gidilen Balkanlar revaçtayken şimdi sıra Mısır’a geldi. Mısır ve Türkiye arasında bu sene yürürlüğe giren anlaşmayla uçak seferleri iki katına çıktı. Tur şirketleri ise artan talep nedeniyle Mısır, Sharm El Sheikh turlarını artırdı.

Türkler neden Mısır’ın Sharm El Sheikh bölgesine akın etti?

Ekonomim’den Selenay Yağcı’nın haberine göre Türklerin Sharm El Sheikh’e gidişinin başında ekonomik fiyatlar geliyor. Aynı parayla 4 gün Türkiye’de tatil yapılırken Sharm El Sheikh’te 10 gün tatil yapılıyor. 

Türkiye’de 4 yıldızlı otellerde gecelik fiyatlar ortalama 100-220 Euro arasında değişiyor. Sharm El Sheikh’te ise benzer otellerin fiyatları 90-130 Euro civarında.

