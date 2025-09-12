Türkler Neden Mısır’ın Sharm El Sheikh Bölgesine Akın Ediyor?

Avrupa ülkelerine gidiş için gerekli olan Schengen vizesi ücreti ve belgeleri toplamasıyla zaten zor bir süreçken buna eklenen vize retleri ise Türk vatandaşlarını bezdirdi. Bu nedenle Türk vatandaşları son yıllarda rotasını vizesiz ülkelere kaydırdı. Bir ara vizesiz gidilen Balkanlar revaçtayken şimdi sıra Mısır’a geldi. Mısır ve Türkiye arasında bu sene yürürlüğe giren anlaşmayla uçak seferleri iki katına çıktı. Tur şirketleri ise artan talep nedeniyle Mısır, Sharm El Sheikh turlarını artırdı.