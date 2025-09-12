Türkler Neden Mısır’ın Sharm El Sheikh Bölgesine Akın Ediyor?
Son iki yıldır Mısır’ın Sharm El Sheikh (Şarm El-Şeyh) bölgesi Türkler arasında revaçta. Cazip destinasyonlardan biri haline gelen Mısır’a giden Türk turist sayısı geçen sene yüzde 70 arttı ve 250 bine ulaştı. Peki Türkler neden Sharm El Sheikh’e akın etti?
Schengen vizesi alamayanlar rotasını vizesiz ülkelere çevirdi. Mısır’a gidiş artış gösterdi.
