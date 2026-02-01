onedio
Hem Eğlenceli Hem Samimi: Diyarbakır'da Gidilebilecek En İyi Alkollü Mekanlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 17:39

Diyarbakır, tarihi dokusuyla ünlü olsa da gece hayatında da sürprizler sunuyor. Hem eğlenceli hem samimi ortamlarıyla öne çıkan barlar ve meyhaneler, şehrin ritmini geceye taşıyor. Arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek, lezzetli içkiler eşliğinde sohbet etmek isteyenler için Diyarbakır’ın en iyi alkollü mekanları bu içerikte...

Hazırsanız, sizleri aşağıya alalım...

Sülüklü Han

Sülüklü Han

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi dokuda soylulaştırma sürecinin en otantik duraklarından biri olan Sülüklü Han, Hanilioğlu Mahmut Çelebi'nin 1680 yılındaki vizyonuyla inşa edilmiş anıtsal bir yapıdır.1 Bazalt taşların serinliğinde, asırlık ağaçların gölgesinde konumlanan mekan, sadece bir dinlenme noktası olmanın ötesinde, kadim kentin mistik siluetine hakim bir hafıza merkezi niteliği taşır.

Lokasyon: Sur, Diyarbakır 

Adres: Savaş Mah. Kazancılar Sok. No:7 Sur Diyarbakır

Otantik Bar

Otantik Bar

Sur içi bölgesinin geçirdiği kültürel dönüşüm ve soylulaştırma pratiklerinin en rafine temsilcilerinden biri olan Otantik Bar, Süryani şarabı mirasını modern bir sunumla yaşatma vizyonuyla hizmet vermektedir. Gazi Caddesi üzerindeki tarihi bir binada konumlanan mekan, sunduğu yöresel peynir tabakları ve mistik ambiyansıyla, Diyarbakır'ın çok katmanlı sosyal siluetine estetik bir derinlik katar.

Lokasyon: Sur, Diyarbakır

Adres: Gazi Cad., No:177K, Sur, Diyarbakır

Telefon: +90 533 067 92 21

Meyzen Mezze

Meyzen Mezze

Kayapınar bölgesinin modern kentleşme ve soylulaştırma sürecindeki en dinamik gastronomi duraklarından biri olan Meyzen Mezze, 'yeni nesil meyhane' vizyonunu Diyarbakır'ın sosyal yaşamına entegre etmiştir. Fırat Mahallesi'nde konumlanan mekan, canlı müzik performansları ve sanatsal meze sunumlarıyla, kentin gelişen yüzünün siluetinde prestijli bir sosyalleşme terası niteliği taşır.

Lokasyon: Kayapınar, Diyarbakır

Adres: Diyarbakır, Kayapınar, Fırat Mah., 552. Sok., 10F Instagram: @meyzenmezze

Telefon: +90 555 076 06 21

The North Shield

The North Shield

Diyarbakır’ın batıya açılan modern çehresinde soylulaştırma akımının en global simgelerinden biri olan The North Shield, İngiliz pub kültürünü Teoman ve Lale Hünal’ın vizyonuyla Ramada Otel bünyesine taşımıştır. Şanlıurfa Yolu aksında konumlanan mekan, geniş malt viski koleksiyonu ve otantik ahşap dekorasyonuyla, kentin kozmopolit siluetine elit bir dokunuş kazandırır.

Lokasyon: Kayapınar, Diyarbakır

Adres: Diyarbakır Ramada Otel, Şanlıurfa Yolu Üzeri No:130/1 Kayapınar / Diyarbakır Instagram: @thenorthshieldiyarbakir

Telefon: 0 (412) 503 21 10

Mupptela

Mupptela

Diclekent bölgesinin geçirdiği sosyo-kültürel dönüşüm ve soylulaştırma sürecinin en karakteristik duraklarından biri olan Mupptela, geleneksel ocakbaşı kültürünü yeni nesil bir vizyonla yeniden tanımlamıştır. Açık hava oturma alanları ve karaf servisi gibi detaylarla fark yaratan mekan, samimi atmosferiyle Diyarbakır'ın modern sosyal siluetinde huzurlu bir buluşma noktası niteliği taşır.

Lokasyon: Kayapınar, Diyarbakır

Adres: Diyarbakır, Kayapınar, Diclekent Mah., 250. Sok., 5

