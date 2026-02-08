Pazar Kahvaltıları Güzelleşiyor: Gebze'de Gidilebilecek En İyi Kahvaltı Mekanları

Hafta sonunu keyifli bir kahvaltıyla taçlandırmak isteyenler için Gebze, farklı beklentilere hitap eden birçok alternatif sunuyor. Zengin serpme kahvaltılar, özenle hazırlanan sıcak ürünler ve ferah mekanlar, pazar sabahlarını daha özel hâle getiriyor. Şehir merkezine yakınlığıyla dikkat çeken bu kahvaltı noktaları, hem aileler hem de arkadaş grupları için sakin ve konforlu bir ortam vadediyor. Gebze’de pazar kahvaltısı için tercih edilebilecek en iyi mekanları sizin için bir araya getirdik.