Pazar Kahvaltıları Güzelleşiyor: Gebze'de Gidilebilecek En İyi Kahvaltı Mekanları

Pazar Kahvaltıları Güzelleşiyor: Gebze'de Gidilebilecek En İyi Kahvaltı Mekanları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
08.02.2026 - 16:01

Hafta sonunu keyifli bir kahvaltıyla taçlandırmak isteyenler için Gebze, farklı beklentilere hitap eden birçok alternatif sunuyor. Zengin serpme kahvaltılar, özenle hazırlanan sıcak ürünler ve ferah mekanlar, pazar sabahlarını daha özel hâle getiriyor. Şehir merkezine yakınlığıyla dikkat çeken bu kahvaltı noktaları, hem aileler hem de arkadaş grupları için sakin ve konforlu bir ortam vadediyor. Gebze’de pazar kahvaltısı için tercih edilebilecek en iyi mekanları sizin için bir araya getirdik.

Mamikler Künefe & Kahvaltı

Mamikler Künefe & Kahvaltı

Gebze şehir merkezinde, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde yer alan mekan, Gaziantep mutfağını modern kahvaltı kültürüyle birleştiren popüler bir noktadır. Sadece meşhur künefesiyle değil, zengin serpme kahvaltısı, katmer çeşitleri ve ferah oturma alanlarıyla hafta sonları ailelerin ve kalabalık grupların öncelikli tercihidir.

Adres: Köşklü Çeşme Mah., Yeni Bağdat Cd. No:471C, Gebze Telefon: 0262 641 01 27 

Instagram: @mamiklerkunefe

Doğa Çiftlik

Doğa Çiftlik

Mollafenari köyü girişinde, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için tasarlanmış, geniş arazilere yayılan bir kaçış noktasıdır. Kendi bahçesinden gelen doğal ürünleri, çocuklar için hayvanat bahçesi ve orman içi konumuyla, kahvaltıyı bir hafta sonu etkinliğine dönüştürmek isteyenler için idealdir.

Adres: İstanbul Cad. No:35 Mollafenari Köyü Girişi, Gebze

Telefon: 0262 727 36 68

Instagram: @dogaciftlik

Hisartepe Restaurant

Hisartepe Restaurant

Eskihisar’ın en yüksek tepesinde konumlanan mekan, körfezi ayaklarınızın altına seren panoramik manzarasıyla bölgenin en iyi seyir teraslarından biridir. Romantik atmosferi ve doğayla iç içe yapısı, özellikle özel gün kutlamaları ve manzaraya karşı uzun süren serpme kahvaltılar için benzersiz bir ortam sunar.

Adres: Eskihisar Mah., 3021. Sok., Gebze

Telefon: 0262 656 34 34

Instagram: @hisartepe

Kahve Deryası Tatlıkuyu

Kahve Deryası Tatlıkuyu

Tatlıkuyu’nun işlek ve merkezi bir noktasında bulunan mekan, modern dekorasyonu ve konforlu oturma gruplarıyla şık bir kafe deneyimi sunar. Zengin kahvaltı tabağı seçenekleri ve sınırsız çay ikramıyla, hem iş toplantıları öncesi pratik bir kahvaltı hem de uzun dost sohbetleri için keyifli bir duraktır.

Adres: Hacı Halil Mah. Körfez Cad. No:7/A, Gebze

Telefon: 0533 232 41 04

Instagram: @kahvederyasitatlikuyu

Güzeller Vadi Restaurant

Güzeller Vadi Restaurant

Güzeller Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, sanayi dokusunun ortasında yeşilliklerle çevrili, şık ve nezih bir vaha gibidir. Organik ürün hassasiyeti ve yüksek hizmet kalitesiyle, özellikle iş dünyası, protokol ağırlamaları ve sakinlik arayan misafirler için prestijli bir kahvaltı alternatifidir.

Adres: İnönü Mah., Güzeller OSB, Ziya Gökalp Cad. No:1, Gebze

Telefon: 0262 751 27 47

Instagram: @guzellervadi

Teras Cafe & Dayının Yeri

Teras Cafe & Dayının Yeri

Eskihisar feribot iskelesinin hemen yanı başında, denize sıfır konumuyla 'çay-simit-manzara' keyfinin en salaş ve samimi adresidir. Feribot bekleyenler veya sahil yürüyüşü yapanlar için hızlı, pratik ve deniz kokusu eşliğinde ekonomik bir kahvaltı molası imkanı sunar.

Adres: Eskihisar Mah., 3024. Sok., No:19, Gebze

Telefon: 0531 327 56 49

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
