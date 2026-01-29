T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları 2026! İşte T4 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehri İstanbul, raylı sistemlerle trafik sorunlarına çözüm buluyor. Şehir içi ulaşımda en hızlı ve etkili toplu taşıma seçenekleri arasında Marmaray, metro ve tramvay hatları bulunuyor. T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay hattı da İstanbul'un Avrupa Yakası'nda birçok önemli aktarma istasyonu ve ilçeye hizmet vererek İstanbullular tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Toplamda 22 istasyonda hizmet veren T4 tramvay hattı ile seyahat etmek isteyen yolcular, sefer saatlerini ve 2026 yılının güncel ücret tarifelerini araştırıyor. Peki, T4 tramvay kaç dakikada bir geçiyor? T4 nereden geçiyor?

İşte, T4 tramvay sefer saatleri ve durak isimleri