T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları 2026! İşte T4 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 18:56

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehri İstanbul, raylı sistemlerle trafik sorunlarına çözüm buluyor. Şehir içi ulaşımda en hızlı ve etkili toplu taşıma seçenekleri arasında Marmaray, metro ve tramvay hatları bulunuyor. T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay hattı da İstanbul'un Avrupa Yakası'nda birçok önemli aktarma istasyonu ve ilçeye hizmet vererek İstanbullular tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Toplamda 22 istasyonda hizmet veren T4 tramvay hattı ile seyahat etmek isteyen yolcular, sefer saatlerini ve 2026 yılının güncel ücret tarifelerini araştırıyor. Peki, T4 tramvay kaç dakikada bir geçiyor? T4 nereden geçiyor? 

İşte, T4 tramvay sefer saatleri ve durak isimleri

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları ve Genel Bilgiler

T4 tramvay hattı, 2007 yılının Eylül ayında Şehitlik ve Mescid-i Selam istasyonlarından faaliyete açıldı. Hatt, 2. etap çalışmalarıyla Edirnekapı ve Vatan bölgesinden Topkapı istikametine uzandı. 2009 yılında ise son etabının tamamlanması ile Topkapı ile Mescid-i Selam istasyonları arasında toplamda 15,3 kilometrelik bir hat boyunca hizmet vermeye başladı. 

T4 Tramvay Hattının Güzergahı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı güzergahı itibarıyla, Sultançifliği ve Gaziosmanpaşa bölgesinin trafiğini önemli ölçüde rahatlatmaktadır. T4 hattı, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüp Sultan ilçelerinden geçiyor.

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları

  • Topkapı

  • Fetihkapı

  • Vatan

  • Edirnekapı

  • Şehitlik

  • Demirkapı

  • Topçular

  • Rami

  • Uluyol Bereç

  • Sağmalcılar

  • Bosna Çukurçeşme

  • Ali Fuat Başgil

  • Taşköprü

  • Karadeniz

  • Kiptaş-Venezia

  • Cumhuriyet Mahallesi

  • 50.Yıl-Baştabya

  • Hacı Şükrü

  • Yenimahalle

  • Sultançiftliği

  • Cebeci

  • Mescid-i Selam

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattına Nasıl Gidilir?

Megakentte şehir içi ulaşımın en hızlı olan toplu taşıma araçlarının duraklarını öğrenmek için navigasyon kullanabilirsiniz. 

İstanbul turunuzu daha kolay hale getirmek için ise Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan 'Nasıl Giderim' hizmeti ile ise T4 tramvayının konumunuza en yakın durağını bulabilir ve sefer tarifelerini inceleyebilirsiniz. İnternet sitesinden aktarma için alternatif yolları ve güzergahları da keşfedebilirsiniz.

İSTANBUL'DA T4 TRAMVAY İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Aktarma İstasyonları

T4 tramvay hattına entegrasyonu olan metro hatları, M1A, M1B ve M7'dir. Ayrıca T4 Tramvay hattının ilk istasyonu Topkapı'dan T1 Tramvay hattı ve metrobüs işletmesine de aktarma yapılmaktadır. İşte, T4 Tramvay hattının aktarma merkezleri: 

  • Kiptaş-Venezia İstasyonu'ndan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro hattına,

  • Şehitlik İstasyonu’ndan metrobüs işletmesine,

  • Vatan İstasyonu’ndan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hattına

  • Topkapı İstasyonu’ndan ise T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve metrobüs işletmesine aktarma yapılabilir. 

T4 Tramvay Hattı Durak Haritası 2026

T4 hattının, Cumhuriyet İstasyonu haricindeki tüm istasyonlarında engelli ve yaşlı yolculara erişim kolaylığı sağlamak adına rampalar, asansör ve yürüyen merdivenler bulunmaktadır. İstasyonların ise 7'si yer altında, 2'si viyadük üzerinde ve 13'ü de yüzeydedir.

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Ücretleri

İstanbul'da tramvay ve metro tarifeleri; Mavi Kart, anonim kart ve elektronik bilete göre değişiklik gösteriyor. Katlara göre de değişen tarifler tam, öğrenci ve sosyal kartlar için farklı iken aktarmalarda da indirim söz konusu oluyor. 

Anonim Kart İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri 

  • Tam: 35 TL

  • Öğrenci Kartı: 17,08 TL

  • Sosyal: 25,06 TL

Mavi Kart İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.748 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 494 TL

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.709 TL

Elektronik Bilet İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 50 TL

  • İki Geçişlik Kart: 90 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 145 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 145 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 205 TL

  • On Geçişlik Kart: 400 TL

Yukarıda yer alan İETT Otobüs, Metro, Tramvay, ve Füniküler ücret tarifeleri UKOME tarafından belirlenmiş olup 2026 yılında olası bir güncellemeye kadar geçerlidir.

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Saatleri: T4 Kaç Dakikada Bir Geçer?

Topkapı İstasyonu ile Mescid-i Selam İstasyonu arasında faaliyet gösteren T4 tramvay hattının sefer sıklığı (pik saatte) 3 dakikada olacak şekilde düzenlenmiştir. 

T4 Tramvay Hattının İlk Seferi Saat Kaçta?

İnternet sitesinde yer alan işletme bilgilerine göre, T4 tramvay hattının ilk seferi 06.00'da ilk duraktan hareketine başlamakta ve 22 istasyonda hizmet vermektedir. 

T4 ile Topkapı'dan Mescid-i Selam İstasyonuna Kaç Dakikada Gidilir?

Toplam 22 istasyonda faaliyet gösteren T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattının uzunluğu 15,3 km'dir ve sefer süresi 45 dakikadır. 

T4 Tramvay Hattı Kaça Kadar Açık?

İlk seferi 06.00'da başlayan T4 tramvay hattının son seferi ise 00.00'da ilk duraktan hareket etmektedir. Ancak unutmayın ki sefer tarifeleri hafta içi, hafta sonu ve özel günlere göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden, yolcuk planı yaparken en güncel veriler için 'metro.istanbul' internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

2026 T4 Tramvay Hattı Sefer Tarifeleri:

T4 tramvay hattının, bulunduğunuz metro durağından saat kaçta hareket edeceğini anlık olarak keşfetmek için Metro İstanbul'un resmi internet sitesini ziyaret edin. Buraca arızaları, planlı bakımları ve sefer tarifelerini bulabilirsiniz. 

Sitede yer alan Yolcu Hizmetleri'nde 'Sefer Tarifeleri' üzerinden tüm metro hatları, tramvay hatları, füniküler hatlar ve teleferik hatları ile yolculuk bilgilerine erişebilirsiniz. 

T4 TRAMVAY HATTI İSTANBUL SEFER TARİFELERİ

