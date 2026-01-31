onedio
Hem Romantik Hem Nezih: Bahçeşehir'de Gidilebilecek En İyi Mekanlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.01.2026 - 21:17

Bahçeşehir, son yıllarda yalnızca konut projeleriyle değil, sunduğu zengin yeme-içme seçenekleriyle de dikkat çeken bir bölge haline geldi. Kahvaltıdan akşam yemeğine, kahve molalarından arkadaş buluşmalarına kadar farklı beklentilere hitap eden çok sayıda mekan bulunuyor.

Geniş caddeleri, ferah alanları ve çeşitlenen konseptleriyle Bahçeşehir, keyifli vakit geçirmek isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor. Biz de bu içeriğimizde, bölgede öne çıkan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken mekanları bir araya getirdik.

Emirgan Sutiş

Emirgan Sutiş

Bahçeşehir'in son on yılda geçirdiği soylulaştırma ve kentsel dönüşüm sürecinin en önemli simgelerinden biri olan Emirgan Sütiş, geleneksel Türk mutfağını mimar Sami Savatlı'nın vizyonuyla hayata geçirmiş rafine bir projedir. Gölet bölgesinde konumlanan mekan, sadece bir restoran olmanın ötesinde, semtin elit sosyal siluetine hakim bir estetik odak noktası niteliği taşır.

Lokasyon: Bahçeşehir, Başakşehir

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım Mah., Doğa Parkı Cad., A Blok No: 13-15 Daire: 1, Atmaca AVM, 34488 Başakşehir/İstanbul

Instagram: @emirgansutis

Telefon: 0850 227 90 43

The North Shield

The North Shield

Bahçeşehir'in gelişim sürecinde soylulaştırma akımının en köklü simgelerinden biri olan The North Shield, İngiliz pub kültürünü Teoman ve Lale Hünal’ın vizyonuyla bölgeye taşıyan ikonik bir projedir. Gölet’in huzurlu atmosferinde konumlanan mekan, sadece bir pub olmanın ötesinde, Bahçeşehir'in sosyal siluetinde nitelikli bir buluşma terası niteliği taşır.

Lokasyon: Bahçeşehir, Başakşehir

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım, Gölet Mevkii, 34538 Başakşehir/İstanbul

Instagram: @thenorthshieldbahcesehir

Telefon: 0212 669 05 57

Olive Hill

Olive Hill

Bahçeşehir'in kentsel dokusunda soylulaştırma sürecinin en rafine yansımalarından biri olan Olive Hill, modern gastronomi anlayışını tasarımcı İbrahim Özbunar'ın vizyonuyla buluşturan prestijli bir projedir. Doğa Parkı Caddesi'nde konumlanan mekan, sadece bir bistro olmanın ötesinde, semtin dinamik sosyal siluetine estetik bir derinlik katan bir yaşam alanı niteliği taşır.

Lokasyon: Bahçeşehir, Başakşehir

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım, Doğaparkı Cad., No:13-15AC, A Blok No:9, 34488 Başakşehir/İstanbul

Instagram: @olivehillvillage 

Telefon: 0530 421 01 42

Bnova Coffee

Bnova Coffee

Bahçeşehir 3. Cadde’nin son yıllarda geçirdiği dönüşüm ve soylulaştırma sürecinin en genç simgelerinden biri olan Bnova Coffee, yeni nesil kahve kültürünü modern bir vizyonla hayata geçirmiş bir projedir. Cadde akışının merkezinde konumlanan mekan, sadece bir kahve dükkanı olmanın ötesinde, semtin entelektüel siluetine hakim bir çalışma ve sosyalleşme terası niteliği taşır.

Lokasyon: Bahçeşehir, Başakşehir

Adres: Bahçeşehir 2. Kısım Mah., Ahmet Taner Kışlalı Blv., No:17, 34488 Başakşehir/İstanbul

Instagram: @bnovacoffeebreak

Telefon: 0538 372 81 85

Villa de Mios

Villa de Mios

Bahçeşehir Gölet bölgesinin soylulaştırma ve modernleşme sürecindeki en önemli simgelerinden biri olan Villa De Mios, meyhane kültürünü şık bir vizyonla yeniden tanımlayan iddialı bir projedir. Gölet’in panoramik manzarasına hakim konumuyla öne çıkan mekan, sadece bir restoran olmanın ötesinde, Bahçeşehir'in gece siluetine yön veren estetik bir seyir noktası niteliği taşır.

Lokasyon: Bahçeşehir, Başakşehir

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Doğa Parkı Cad. J Blok No:13/15 Başakşehir/İstanbul

Instagram: @villamios

Telefon: 0535 235 85 85

Big Chefs

Big Chefs

Bahçeşehir'in sosyal dokusunda soylulaştırma akımının en dinamik simgelerinden biri olan BigChefs, modern brasserie konseptini 'ev sıcaklığı' vizyonuyla bölge yaşamına entegre etmiş bir projedir. Gölet’in merkezinde geniş bir alana yayılan mekan, sadece bir restoran olmanın ötesinde, semtin günlük yaşam siluetini şekillendiren bir kentsel buluşma terası niteliği taşır.

Lokasyon: Bahçeşehir, Başakşehir

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Doğa Parkı Cad. No:13-15ME, 34488 Başakşehir/İstanbul 

Instagram: @bigchefstr

Telefon: 0212 823 08 56

Afife Aşk

Afife Aşk

Bahçeşehir Sanatçılar Sokağı’nın geçirdiği estetik dönüşüm ve soylulaştırma sürecinin en güncel simgelerinden biri olan Afife Aşk, geleneksel ocakbaşı kültürünü yeni nesil bir vizyonla hayata geçirmiş rafine bir projedir. Sanatçılar Sokağı'nın karakteristik atmosferinde konumlanan mekan, sadece bir ocakbaşı olmanın ötesinde, semtin sosyal siluetine renk katan estetik bir eğlence terası niteliği taşır.

Lokasyon: Bahçeşehir, Başakşehir

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Doğa Parkı Cad., Sanatçılar Sokağı No:12/A, 34488 Başakşehir/İstanbul

Instagram: @afife.ask

Telefon: 0533 199 38 20

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
