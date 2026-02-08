Şehrin Tüm Enerjisini İliklerinizde Hissedeceğiniz En İyi Eskişehir Eğlence Mekanları
Eskişehir, genç ruhu ve hiç bitmeyen dinamizmiyle Türkiye’nin en canlı eğlence duraklarından biri. Gündüzün kültürel dokusu, gece yerini Porsuk Çayı kıyısından Barlar Sokağı’na uzanan rengarenk bir enerjiye bırakıyor.
Her zevke hitap eden konsept mekanları ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren ritmiyle Eskişehir, size sıradan bir geceden çok daha fazlasını vadediyor. Şehrin enerjisini iliklerinize kadar hissedeceğiniz en iyi Eskişehir eğlence mekanları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangover
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakülte Performance Hall
Varuna Memphis
Dublin Cafe & Irish Pub
Social
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shakespeare Pub
Olympos Cafe & Bar
Kör Kamil Restoran
Mayday Rum Meyhanesi
Hey Joe Coffee Co.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın