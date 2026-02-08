onedio
article/comments
article/share
Şehrin Tüm Enerjisini İliklerinizde Hissedeceğiniz En İyi Eskişehir Eğlence Mekanları

Şehrin Tüm Enerjisini İliklerinizde Hissedeceğiniz En İyi Eskişehir Eğlence Mekanları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 08:01

Eskişehir, genç ruhu ve hiç bitmeyen dinamizmiyle Türkiye’nin en canlı eğlence duraklarından biri. Gündüzün kültürel dokusu, gece yerini Porsuk Çayı kıyısından Barlar Sokağı’na uzanan rengarenk bir enerjiye bırakıyor.

Her zevke hitap eden konsept mekanları ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren ritmiyle Eskişehir, size sıradan bir geceden çok daha fazlasını vadediyor. Şehrin enerjisini iliklerinize kadar hissedeceğiniz en iyi Eskişehir eğlence mekanları...

Hangover

'Çok lezzet, uygun fiyat' mottosuyla öğrencilerin ve gençlerin vazgeçilmez uğrak noktasıdır. Teras keyfi sunan Sky ve ev rahatlığındaki Plus konseptleriyle günün her saati canlıdır. Özellikle hamburgerleri ve geniş kokteyl menüsüyle Barlar Sokağı'nın en hareketli mekanlarından biridir.

Adres: Hoşnudiye Mah. Vural Sok. No:61, Tepebaşı/Eskişehir 

Telefon: 0222 234 34 03 Instagram:@hangoveresk

Fakülte Performance Hall

Eskişehir'de canlı performans ve konser denildiğinde akla gelen ilk isimlerdendir. Ünlü sanatçıların ve grupların sahne aldığı mekan, yüksek ses ve ışık kalitesiyle gerçek bir konser atmosferi sunar. Geniş iç hacmiyle kalabalık grupların rahatça eğlenebileceği bir performans salonudur.

Adres: Hoşnudiye Mah. Sağın Sok. No:3, Tepebaşı/Eskişehir

Telefon: 0222 222 00 17

Instagram: @fakulteperformance

Varuna Memphis

Gezgin ruhunu yansıtan dekorasyonu ve dünya mutfağından seçkileriyle ikonikleşmiş bir mekandır. Sahiplerinin dünyayı gezerek getirdiği objelerle dolu olan mekan, hem gündüz kahvesi hem de akşam içkisi için kozmopolit bir ortam sağlar. Özellikle 'Los Burger' ve dünya biraları menüsü oldukça popülerdir.

Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü Cad. No:70/A, Tepebaşı/Eskişehir

Telefon: 0222 233 88 34

Dublin Cafe & Irish Pub

Eskişehir'de İrlanda pub kültürünü en iyi yansıtan, ahşap ağırlıklı dekorasyonuyla sıcak bir atmosfer sunan mekandır. Geniş bira menüsü ve arka bahçesindeki sakin oturma alanıyla hem sohbet etmek hem de kaliteli müzik dinlemek isteyenler için harika bir alternatiftir.

Adres: Hoşnudiye Mah. Siloönü Sok. No:5, Tepebaşı/Eskişehir

Telefon: 0222 222 00 03

Instagram: @dublin_eskisehir

Social

Barlar Sokağı'nın girişinde yer alan, samimi ortamı ve uygun fiyatlı menüsüyle dikkat çeken bir işletmedir. Arkadaş gruplarının buluşma noktası olan mekan, özellikle maç yayınları ve akşamüstü biraları için sıkça tercih edilir.

Adres: Hoşnudiye Mah. Vural Sok. No:33, Tepebaşı/Eskişehir

Telefon: 0542 802 43 44

Instagram: @socialpubesk

Shakespeare Pub

Eskibağlar bölgesinde, üniversiteye yakın konumuyla akademik personel ve öğrencilerin ortak buluşma noktasıdır. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar hizmet veren mekan, zengin kahvaltısı ve bistro tarzı yemekleriyle günün her saati aktiftir.

Adres: Eskibağlar Mah. Gençlik Merkezi Sok. No:2, Tepebaşı/Eskişehir

Telefon: 0222 320 25 25

Instagram: @shakespearebistro

Olympos Cafe & Bar

Vural Sokak'ta yıllardır hizmet veren, popüler müzikleri ve canlı ortamıyla bilinen bir klasiktir. Geniş dış oturma alanı sayesinde sokağın enerjisini hissedebilir, kalabalık arkadaş gruplarıyla rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Adres: Hoşnudiye Mah. Vural Sok. No:60, Tepebaşı/Eskişehir

Telefon: 0222 233 96 36

Instagram: @olymposeskisehir

Kör Kamil Restoran

Odunpazarı'nın tarihi dokusunda, 1936'dan beri hizmet veren şehrin en eski ve en nostaljik meyhanesidir. Gündüzleri esnaf lokantası, akşamları ise müdavimlerinin uğradığı klasik bir meyhaneye dönüşen mekan, lezzetli mezeleri ve kendine has atmosferiyle bir Eskişehir klasiğidir.

Adres: Arifiye Mah. İki Eylül Cad. No:29, Odunpazarı/Eskişehir

Telefon: 0222 231 60 11

Instagram: Mevcut Değil

Mayday Rum Meyhanesi

Barlar Sokağı'nda rakı-balık ve meze keyfi yapmak isteyenler için Ege havası estiren bir mekandır. Canlı fasıl müzikleri ve samimi ortamıyla, modern eğlence bölgesinin içinde geleneksel bir kaçış noktası sunar.

Adres: Hoşnudiye Mah. Vural Sok. No:61/A, Tepebaşı/Eskişehir

Telefon: 0222 230 60 67

Instagram: @maydaymeyhane

Hey Joe Coffee Co.

Barlar sokağının hemen arka paralelinde, üçüncü dalga kahve kültürünü en iyi yansıtan butik kafelerden biridir. Sadece kahveleriyle değil, şık tasarımı ve sakin çalışma ortamıyla da gündüzleri mola vermek isteyenlerin tercihidir.

Adres: Tepebaşı, Bacı Sok. No:6, Eskişehir

Telefon: 0222 205 44 56

Instagram: @heyjoecoffeeco

