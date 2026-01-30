Tarihi Rekor Kırıldı! Turizmden Elde Edilen Gelir 65 Milyar Doları Aştı

Tablonun Türkiye’nin artık turizmde küresel oyuncu haline geldiğini gösterdiğini ifade eden Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi.

Ersoy, deniz-kum turizminin ötesine geçildiğini kaydetti. Kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji, sağlık ve termal, gastronomi, kongre-fuar, kruvaziyer ve kış turizmi gibi birçok alanda çeşitliliğin katlanarak arttığını ifade eden Ersoy, Gece Müzeciliği uygulamasına da değindi.

Bakan Ersoy, “Geleceğe Miras” vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını, Türkiye’nin ise bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini sözlerine ekledi.

'Mini dizi” modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirten Ersoy, 'An Istanbul Story' dizisinin tek bir bölümünün 32 milyon izlenmeye ulaştığını, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında bir sunum yaparak turizmde ulaşılan noktayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Rakamlara yansıyan başarıyı net biçimde ortaya koyan sunumda paylaşılan verilere göre Türkiye’nin turizm geliri 2025 yılında 65 milyar 231 milyon dolar oldu.

Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 6,8 artış anlamına gelirken 2017 yılına kıyasla artış oranı yüzde 109 olarak gerçekleşti.

Turizm geliri 2017'de 31,254 milyar dolardan 2024’te 61,103 milyar dolara, 2025’te ise 65,231 milyar dolara yükseldi.

Bakan Ersoy'un 2025 yılı için “Turizmde Yeni Rekorlar” başlığı altında ekrana yansıttığı tabloda geçtiğimiz senenin 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar gelir ile tamamlandığı vurgulandı.