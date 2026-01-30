onedio
Tarihi Rekor Kırıldı! Turizmden Elde Edilen Gelir 65 Milyar Doları Aştı

Tarihi Rekor Kırıldı! Turizmden Elde Edilen Gelir 65 Milyar Doları Aştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2026 - 11:50

Turizm gelirlerinde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerini paylaştı. Bakan Ersoy’un paylaşımlarına göre Türkiye’nin 2025 yılı turizm geliri 65 milyar 231 milyon dolar olarak açıklandı. Türkiye’ye geçen 64 milyon turist giriş yaptı. Öte yandan 2026 yılı turizm gelir hedefi ise 68 milyar dolar olarak açıklandı.

Tarihi rekor kırdı. Türkiye’nin turizim geliri belli oldu.

Tarihi rekor kırdı. Türkiye'nin turizim geliri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Ersoy, 2025 yılının dördüncü çeyrek verilerini açıkladı.

Türkiye’nin turizm geliri 2025 yılında 65 milyar 231 milyon dolar oldu. Bakan Ersoy, 2026 yılı için hedefin 68 milyar dolar olduğunu ifade etti. Türkiye, geçen yıl 64 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Veriler, Türk turizminin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir güç haline geldiğini gözler önüne serdi. Turizm sektörünü tarihi rekor gelirken Bakan Ersoy, Türkiye’nin 2017 yılında dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 8’inci sıradayken 2024 itibarıyla 4’üncü sıraya yükseldiğini vurguladı.

Ersoy, turizm gelirlerinde 2017 yılında 15’inci sırada olduğunu belirterek 2024 yılında 7’nci sıraya geldiğini söyledi.

Türkiye turizmde küresel oyuncu haline geldi.

Türkiye turizmde küresel oyuncu haline geldi.

Tablonun Türkiye’nin artık turizmde küresel oyuncu haline geldiğini gösterdiğini ifade eden Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi.

Ersoy, deniz-kum turizminin ötesine geçildiğini kaydetti. Kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji, sağlık ve termal, gastronomi, kongre-fuar, kruvaziyer ve kış turizmi gibi birçok alanda çeşitliliğin katlanarak arttığını ifade eden Ersoy, Gece Müzeciliği uygulamasına da değindi. 

Bakan Ersoy, “Geleceğe Miras” vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını, Türkiye’nin ise bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini sözlerine ekledi. 

'Mini dizi” modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirten Ersoy, 'An Istanbul Story' dizisinin tek bir bölümünün 32 milyon izlenmeye ulaştığını, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında bir sunum yaparak turizmde ulaşılan noktayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Rakamlara yansıyan başarıyı net biçimde ortaya koyan sunumda paylaşılan verilere göre Türkiye’nin turizm geliri 2025 yılında 65 milyar 231 milyon dolar oldu.

Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 6,8 artış anlamına gelirken 2017 yılına kıyasla artış oranı yüzde 109 olarak gerçekleşti.

Turizm geliri 2017'de 31,254 milyar dolardan 2024’te 61,103 milyar dolara, 2025’te ise 65,231 milyar dolara yükseldi.

Bakan Ersoy'un 2025 yılı için “Turizmde Yeni Rekorlar” başlığı altında ekrana yansıttığı tabloda geçtiğimiz senenin 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar gelir ile tamamlandığı vurgulandı.

63 milyon 941 turist Türkiye'ye geldi.

63 milyon 941 turist Türkiye'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un aktardığı verilere göre, Türkiye’yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kaydedildi.

Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 2,7, 2017 yılına göre ise yüzde 68 artış olarak kayda geçti.

Ziyaretçi sayısı 2017’de 37 milyon 970 binden, 2024'te 62 milyon 270 bine, 2025 yılında ise 63 milyon 941 bine yükseldi.

Türkiye’ye 2025 yılında en çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülke ise 6,90 milyon ile Rusya Federasyonu, 6,75 milyon ile Almanya, 4,27 milyon ile Birleşik Krallık oldu.

Kişi başı gecelik ortalama harcama ise 2025 yılında tüm ziyaretçiler için 100 dolar seviyesine ulaştı.

Bu rakam 2024’te 96,5 dolar, 2017’de de 73,8 dolardı.

Sunumdaki ayrıntılı dağılıma göre; yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 114 dolar, yurt dışı yerleşik vatandaşların kişi başı gecelik harcaması 64,4 dolar, tüm ziyaretçiler ortalaması ise 100 dolar oldu.

Bu kalemde 2017–2025 döneminde artış oranı yabancı ziyaretçilerde yüzde 38, tüm ziyaretçilerde yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 2025 yılında turistlerin ortalama kalış süresi de 10,7 gece olarak gerçekleşti.

Bakan Ersoy'un toplantıda paylaştığı hedeflere göre, Türkiye'nin 2026 yılı turizm geliri 68 milyar dolar seviyesinde bekleniyor.

Hem ana pazarlarda hem de uzak pazarlarda çift haneli büyüme beklentisinin vurgulandığı toplantıda, 2025 yılının hem toplam gelir hem kişi başı harcama hem de toplam ziyaretçi sayısı açısından Türkiye turizm tarihinin en yüksek seviyelerinin görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı.

