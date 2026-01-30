Tarihi Rekor Kırıldı! Turizmden Elde Edilen Gelir 65 Milyar Doları Aştı
Turizm gelirlerinde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerini paylaştı. Bakan Ersoy’un paylaşımlarına göre Türkiye’nin 2025 yılı turizm geliri 65 milyar 231 milyon dolar olarak açıklandı. Türkiye’ye geçen 64 milyon turist giriş yaptı. Öte yandan 2026 yılı turizm gelir hedefi ise 68 milyar dolar olarak açıklandı.
Tarihi rekor kırdı. Türkiye’nin turizim geliri belli oldu.
Türkiye turizmde küresel oyuncu haline geldi.
63 milyon 941 turist Türkiye'ye geldi.
