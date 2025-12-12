Türkiye'nin Bir Tarafında Lapa Lapa Kar Yağacak Bir Tarafında Yaz Yaşanacak
Yeni haftada havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Aralık ayının ortalarına gelirken mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ne zaman düşeceği de yanıt bekleyen sorulardan. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13-17 Aralık tarihleri arasında hava haritasını yayınladı. Yeni haftada ülkenin bir kısmı sağanak yağışa teslim olurken bir kısmında lapa lapa kar yağacak. Pek çok kentte ise güneşli hava hakim olurken bazı kentlerde puslu hava etkili olacak.
Yeni haftanın hava durumu belli oldu. Meteoroloji 13-17 Aralık hava tahmin haritasını paylaştı.
13 Aralık-17 Aralık hava durumu şöyle:
