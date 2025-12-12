onedio
Türkiye'nin Bir Tarafında Lapa Lapa Kar Yağacak Bir Tarafında Yaz Yaşanacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 23:57

Yeni haftada havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Aralık ayının ortalarına gelirken mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ne zaman düşeceği de yanıt bekleyen sorulardan. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13-17 Aralık tarihleri arasında hava haritasını yayınladı. Yeni haftada ülkenin bir kısmı sağanak yağışa teslim olurken bir kısmında lapa lapa kar yağacak. Pek çok kentte ise güneşli hava hakim olurken bazı kentlerde puslu hava etkili olacak.

Yeni haftanın hava durumu belli oldu. Meteoroloji 13-17 Aralık hava tahmin haritasını paylaştı.

MGM tarafından paylaşılan haritaya göre yeni haftada ülkede dört mevsim yaşanacak.

Yeni haftada Marmara Bölgesi, Ege, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde güneşli hava hakim olacak. İç kesimlerde puslu havanın etkili olması beklenirken Karadeniz’de sağanak yağış görülecek. Kar yağışı başta Doğu Karadeniz’de görülecek. 16 Aralık tarihinde ise iç kesimlerde yağmurla karışık kar yağışı görülecek.

13 Aralık-17 Aralık hava durumu şöyle:

Yağmur beklenen kentler:

İstanbul’un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan çevresi (yer yer yağmur/kar karışık), Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin, Batman (zaman zaman hafif yağmur).

Karla karışık yağmur beklenen kentler:

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı. Bingöl ve Muş'un yüksek kesimleri.

Güneşli-parçalı bulutlu olacak kentler:

İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Niğde, Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa’nın güneyi, Çanakkale, Tekirdağ.

Kar yağış tarihleri

13 Aralık Cumartesi-14 Aralık Pazar-15 Aralık Pazartesi-17 Aralık Çarşamba: Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı

14 Aralık Salı: Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan,

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
